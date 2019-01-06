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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Митрополит Евлогий отказался переходить в ПЦУ

Приходское собрание Спасо-Преображенской религиозной общины в Кафедральном соборе г. Сумы единогласно высказали верность Украинской православной церкви.

14 февраля, после вечернего праздничного богослужения в честь Сретения Господня, состоялось общее приходское собрание священнослужителей и прихожан Спасо-Преображенского кафедрального собора - прихожан Спасо-Преображенской религиозной общины (прихода) г. Сумы Сумской епархии Украинской Православной Церкви (МП) под председательством настоятеля собора митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия.

Митрополит Евлогий обратился к членам приходских собраний с речью, в которой обозначил повестку дня собрания. Были выбраны секретарь, ответственный за ведение протоколов собраний - архимандрит Анастасий (Панов), счетная комиссия, прихожане, которым поручено подписать протокол собрания.

Признаком приходских собраний Спасо-Преображенской религиозной общины (прихода) кафедрального собора стала единодушие в принятии решений.

820 прихожан - членов приходского собрания Спасо-Преображенской религиозной общины (прихода) г. Сумы Сумской епархии Украинской Православной Церкви (МП), священнослужителей и прихожан Спасо-Преображенского кафедрального собора единодушно подтвердили свою верность Украинской Православной Церкви под предстоятельством митрополита Онуфрия и юрисдикционную подчиненность Сумской епархии и ее Правящему архиерею - митрополиту Сумской и Ахтырский Евлогию.

Члены приходского собрания выразили единодушное мнение о неприемлемости изменения существующего канонического статуса, юрисдикционной подчиненности религиозной общины.

Прихожане заявили о недопустимости давления с любой стороны на священнослужителей и мирян Спасо-Преображенской религиозной общины (прихода) г. Сумы и попытках перевода прихода или отчуждения его имущества в другие религиозные юрисдикции, сообщает сайт Сумской епархии УПЦ (МП).

Общество ПЦУ УПЦ МП
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