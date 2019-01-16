Конотопские оперативники задержали двух приятелей-грабителей Заметив в баре нового посетителя с деньгами, двое парней решили с ним «подружиться», а после совместного застолья - еще и ограбить...

Об этом в дежурную часть Конотопского отдела полиции сообщил сам пострадавший - 22-летний житель района. Он рассказал, что вечером решил поехать в соседнее село и отдохнуть в местном баре. И когда нашел там новых друзей, с которыми вместе распивал спиртные напитки, те его ограбили. Злоумышленники забрали 1000 гривен и мобильный телефон.

«Новых друзей заявителя полицейские разыскали в тот же день, - комментирует Сергей Семикоп, начальник Конотопского отдела полиции. - Ими оказались двое жителей района 21 и 22 лет, один из которых уже имел судимость за кражу. Во время поверхностного осмотра у обоих были изъяты деньги и мобильный потерпевшего».

Злоумышленникам уже объявили подозрение по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный группой лиц). Приятелям грозит шестилетнее заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.