В Шостке умерла «учитель года» 14 февраля трагически погибла учитель физики и информатики школы № 4 Светлана Андреева.

Об этом сообщается на странице мэра Шостки Николая Ноги в Фейсбуке.

«В учебном заведении она проработала более 20 лет. В прошлом году Светлана Юрьевна стала победителем городского и областного туров Всеукраинского конкурса «Учитель года» и вошла в десятку лучших педагогов Украины. Шосткинская громада выражает глубокие соболезнования родным и близким умершей».

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям…