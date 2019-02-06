В Шостке умерла «учитель года»

Об этом сообщается на странице мэра Шостки Николая Ноги в Фейсбуке.
«В учебном заведении она проработала более 20 лет. В прошлом году Светлана Юрьевна стала победителем городского и областного туров Всеукраинского конкурса «Учитель года» и вошла в десятку лучших педагогов Украины. Шосткинская громада выражает глубокие соболезнования родным и близким умершей».
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