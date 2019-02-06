Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:27142

Сумская лыжница снова провалилась на Европейском юношеском олимпийском фестивале

14 февраля в Сараево в рамках зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля прошли спринтерские гонки на 1,4 км.

Среди девушек стартовала и сумчанка Дарья Ковалева, которая в квалификации заняла только 54-ое место, показав время 4:09,06. Это 37,58 с хуже лучшего времени в квалификации. К сожалению, сумчанка, проведя на фестивале три гонки, не поднялась выше 41-го места.

Спорт Европейский юношеский олимпийский фестиваль Лыжные гонки

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Три сумские спортшколы получили инвентарь от Федерации лыжного спорта
Сегодня 11:56

Три сумские спортшколы получили инвентарь от Федерации лыжного спорта

14 февраля в Чернигове завершились Всеукраинские соревнования среди юношей и девушек среди ДЮСШ по лыжным гонкам....

Сараево 2019. Результаты индивидуальной гонки у девушек
Вчера 09:19

Сараево 2019. Результаты индивидуальной гонки у девушек

В столице Боснии и Герцеговины Сараево прошла индивидуальная гонка у девушек в рамках зимнего Европейского Юношеского Олимпийского Фестиваля 2019....

Как выступили сумчанки на Европейском олимпийском фестивале
13.02.2019 10:26

Как выступили сумчанки на Европейском олимпийском фестивале

В Сараево (Босния и Герцеговина) продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль....

Сумская лыжница стартовала на Европейском молодежном олимпийском фестивале
12.02.2019 13:46

Сумская лыжница стартовала на Европейском молодежном олимпийском фестивале

10 февраля в Сараево стартовал зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль....

Сумские лыжники отличились на чемпионате Украины
12.02.2019 12:37

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Чемпионат Украины по лыжным гонкам по спринт среди юношей и девушек проходил 6-10 февраля в Чернигове....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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