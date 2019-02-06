Сумская лыжница снова провалилась на Европейском юношеском олимпийском фестивале 14 февраля в Сараево в рамках зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля прошли спринтерские гонки на 1,4 км.

Среди девушек стартовала и сумчанка Дарья Ковалева, которая в квалификации заняла только 54-ое место, показав время 4:09,06. Это 37,58 с хуже лучшего времени в квалификации. К сожалению, сумчанка, проведя на фестивале три гонки, не поднялась выше 41-го места.