Сумская лыжница снова провалилась на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Среди девушек стартовала и сумчанка Дарья Ковалева, которая в квалификации заняла только 54-ое место, показав время 4:09,06. Это 37,58 с хуже лучшего времени в квалификации. К сожалению, сумчанка, проведя на фестивале три гонки, не поднялась выше 41-го места.
14 февраля в Чернигове завершились Всеукраинские соревнования среди юношей и девушек среди ДЮСШ по лыжным гонкам....
В столице Боснии и Герцеговины Сараево прошла индивидуальная гонка у девушек в рамках зимнего Европейского Юношеского Олимпийского Фестиваля 2019....
В Сараево (Босния и Герцеговина) продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль....
10 февраля в Сараево стартовал зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль....
Чемпионат Украины по лыжным гонкам по спринт среди юношей и девушек проходил 6-10 февраля в Чернигове....