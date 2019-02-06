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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:2341

В Сумах на пешеходном переходе сбили девушку

Авария произошла 15 февраля, около 14.30, на перекрестке улицы Леваневского и проспекта Шевченко.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Opel Vectra, двигаясь на включенный зеленый сигнал светофора в сторону улицы Леваневского, допустил наезд на женщину, которая внезапно начала переходить проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

По словам водителя, он двигался медленно, поэтому успел затормозить, однако не смог избежать ДТП.

В результате ДТП 20-летняя женщина получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в больницу. Предварительно известно, что у пострадавшей врачи диагностировали закрытый перелом костей таза и ушиб мягких тканей правой ягодицы. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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