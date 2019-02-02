БК «СумДУ» снова сильнее «Золотого Века» (видео)

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ сумские «студенты» принимали команду из Кропивницкого. Как и вчера сильнее оказались хозяева площадки 88:82 (27-23, 20-21, 28-18, 13-20).
Лучшим в составе сумчан были: Игорь Стародуб – 26 очков (5/7 трехочковых), .Виталий Игнатченко – 15 очков + 8 подборов + 5 передач + 3 перехвата, Игорь Юркевичус – 14 очков + 5 подборов, Григорий Алтухов – 11 очков + 7 подборов + 3 перехвата, Игорь Кривич – 8 очков + 6 подборов + 7 передач.
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