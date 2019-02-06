В Тростянце завершились биатлонные соревнования Сегодня, 17 февраля, в Тростянце на базе дендропарка «Нескучное» прошли индивидуальные гонки у девушек, проводящиеся в рамках Всеукраинских соревнований по биатлону среди юношей и девушек.

Юные биатлонистки соревновались в трех возрастных группах. У самых младших дистанция была короче на полтора километра и три стрельбы вместо привычных четырех. Призерами гонок стали: Девушки старшей возрастной группы (2000-2001 г.р.) - 7,5 км 1. Лилия Стеблина (2+3+1+1) 33:56,3 2. Анастасия Дидоренко (2+3+1+3) 34:01,4 3. Алина Мирошниченко (1+1+1+2) 37:11,2 Девушки средней возрастной группы (2002-2003 г.р.) - 7,5 км 1. Алина Еременко (1+2+1+1) 34:27,0 2. Дарья Скрябина (2+1+3+2) 35:26,6 3. Валерия Мартыненко (2+1+3+2) 35:53,7 Девушки младшей возрастной группы (2004 г.р. и младше) - 6 км 1. Елена Городна (0+3+1) 31:18,9 2. Ксения Кравченко (2+3+2) 33:51,7 3. Анна Дедушева (1+3+3) 34:06,7 Следующий этап Всеукраинских соревнований среди юношей и девушек пройдет в Харькове 23-24 февраля, где в спринтах со стрельбой из пневматического оружия будут соревноваться самые юные участники - 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения.