В Тростянце завершились биатлонные соревнования

Юные биатлонистки соревновались в трех возрастных группах. У самых младших дистанция была короче на полтора километра и три стрельбы вместо привычных четырех.
Призерами гонок стали:
Девушки старшей возрастной группы (2000-2001 г.р.) - 7,5 км
1. Лилия Стеблина (2+3+1+1) 33:56,3
2. Анастасия Дидоренко (2+3+1+3) 34:01,4
3. Алина Мирошниченко (1+1+1+2) 37:11,2
Девушки средней возрастной группы (2002-2003 г.р.) - 7,5 км
1. Алина Еременко (1+2+1+1) 34:27,0
2. Дарья Скрябина (2+1+3+2) 35:26,6
3. Валерия Мартыненко (2+1+3+2) 35:53,7
Девушки младшей возрастной группы (2004 г.р. и младше) - 6 км
1. Елена Городна (0+3+1) 31:18,9
2. Ксения Кравченко (2+3+2) 33:51,7
3. Анна Дедушева (1+3+3) 34:06,7
Следующий этап Всеукраинских соревнований среди юношей и девушек пройдет в Харькове 23-24 февраля, где в спринтах со стрельбой из пневматического оружия будут соревноваться самые юные участники - 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения.
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