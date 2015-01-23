Когда в Сумах начнут кроить генплан? Не раньше присоединения сел к Сумской ОТГ.

Об этом сообщил сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко.

- И по генеральному плану: больше не ходить, не писать, глупые вопросы не задавать! – начал он. – Генеральный план будем выносить при присоединении громад, и будем решать комплексно данный вопрос. Сейчас все предложения принимаются в управлении архитектуры. Давайте, пожалуйста, в том числе организации и жители. Не только структурные подразделения городской областной власти. Будем выносить, но только после присоединения громад.

Напомним: в генплане 2012 года было указано, что мост через Сумку на ул. Горького должен был быть реконструирован с расширением проезжей части и тротуаров, однако его только капитально отремонтировали без расширения.