Когда в Сумах начнут кроить генплан?

Об этом сообщил сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко.
- И по генеральному плану: больше не ходить, не писать, глупые вопросы не задавать! – начал он. – Генеральный план будем выносить при присоединении громад, и будем решать комплексно данный вопрос. Сейчас все предложения принимаются в управлении архитектуры. Давайте, пожалуйста, в том числе организации и жители. Не только структурные подразделения городской областной власти. Будем выносить, но только после присоединения громад.
Напомним: в генплане 2012 года было указано, что мост через Сумку на ул. Горького должен был быть реконструирован с расширением проезжей части и тротуаров, однако его только капитально отремонтировали без расширения.
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