Огонь унес жизнь седьмого жителя Сумщины Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, на пожарах продолжают гибнуть люди.

Последняя трагедия произошла 15 февраля. В 17:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома в пгт Низы Сумского района. Обнаружила возгорание соседка. На тушение направили местный 28-й государственный пожарно-спасательный пост и отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло в квартире дома на двух хозяев. Образовалось сильное задымление. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины.

В 18:11 удалось остановить дальнейшее распространение огня, в 18:37 пожар полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте работала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался хозяин дома 1954 г.р., который жил одиноко. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожность при курении.

Всего с начала года на Сумщине огонь унес жизни уже 7-ми человек. Спасатели предостерегают: для предупреждения таких случаев будьте ответственными! Помните, правила пожарной безопасности простые, однако их невыполнение может привести к беде, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.