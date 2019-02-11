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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанин спас ребенка: подробности пожара в общежитии от спасателей

18 февраля в 13:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии на ул. Герасима Кондратьева.

Сумчанин спас ребенка: подробности пожара в общежитии от спасателей

18 февраля в 13:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии на ул. Герасима Кондратьева.

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что загорелась комната на втором этаже, где образовалось сильное задымление. Существовала угроза перекидывания огня на другие помещения. В 14:00 опасность пожарные предотвратили и локализовали пожар, а в 14:19 - ликвидировали.

Как стало известно, на момент возникновения возгорания в комнате находился 8-летний сын хозяйки. Даже страшно представить, к чему это могло привести, если бы в этот момент в общежитие не пришел по делам Сергей Денисенко с женой. Мужчина уже вернулся к машине, когда к нему выбежала женщина и сообщила, что на втором этаже ощущается запах гари и она слышала крик ребенка.

Сергей бросился на помощь. Сразу даже нельзя было понять, где очаг дыма, поскольку в коридоре его не было. Однако откуда-то действительно звучал удаленный детский голос. Наконец удалось определить, что опасность в крайней комнате, откуда из-под дверей уже начал выходить дым. Жительница другой комнаты вынесла молоток, и мужчине удалось попасть в помещение.

«Дым был очень густой. Фонариком подсвечиваю, где ребенок, однако, я даже не понял, где. Только видел огонь на полу. Кричу - иди сюда, иди сюда. Потом начал сам задыхаться, у меня бронхиальная астма, выбежал. Я снова подошел с фонариком и начал звать. Наконец, мальчик сам вышел ко мне», - рассказал Сергей.

Соседи отвели ребенка в безопасное место. В это время на тушение уже прибыли спасатели. Врачи «скорой» оказали пострадавшему необходимую помощь и доставили в областную детскую клиническую больницу. Мальчика госпитализировали в реанимацию. Сейчас угрозы жизни ребенка уже нет.

Сергей Денисенко вспоминает: «Подсвечиваю фонариком, однако, ничего видно не было, настолько было много дыма. Не знаю, как чудом малыш выжил». Однако именно благодаря неравнодушию сумчанина жизнь ребенка была спасена, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар Спасение ребенка

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