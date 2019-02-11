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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34397

Ночью спасатели тушили три пожара

На Сумщине за минувшие сутки пожарные трижды ликвидировали пожары в жилых домах.

Сегодня, 19 февраля, в 5:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в пгт Воронеж Шосткинского района. О пожаре сообщил хозяин дома, который почувствовал запах дыма в помещении. На место происшествия были направлены дежурные караулы 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 30-го Государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю дома по всей площади, образовалась угроза перекидывания огня на рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 6:15 возгорание было локализовано, а в 7:10 - потратив на тушение более 16 тонн воды, полностью ликвидировано.

Подобные случаи имели место в Сумском районе и г. Ромны. В обоих случаях благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений спасены от уничтожения два жилых дома.

Всего на ликвидацию чрезвычайных ситуаций было привлечено 6 единиц специальной техники и 22 человека личного состава.

По предварительным выводам специалистов причиной возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

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