Чего ждать сумчанам от погоды Погода капризная дама, и вот уже завтра солнечная погода сменится на порывистый ветер, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и колебания температуры, которые принесут атмосферные фронты циклона.

20 февраля - ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью -2 ..- 7 ºС, днем -1 .. + 4 ºС. 21 февраля - небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток -4 .. + 1 ºС.