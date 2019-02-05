Чего ждать сумчанам от погоды

20 февраля - ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью -2 ..- 7 ºС, днем -1 .. + 4 ºС.
21 февраля - небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток -4 .. + 1 ºС.
На выходных, 16-17 февраля, погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
В связи с выходом активного циклона с юго-запада днем 12 февраля по области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия....
На выходных, 9-10 февраля, погода на Сумщине будет формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления....
В среду, 6 февраля, атмосферный фронт принесет в Сумскую область осадки в виде дождя и мокрого снега, местами слабое налипание...