Сумские копы за 20 минут нашли виновника ДТП Патрульные раз разыскали водителя транспортного средства, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

На линию 102 поступило сообщение о ДТП, которое случилось на улице Ильинской. Заявитель пояснил, что припарковал свой автомобиль Skoda Superb и пошел в супермаркет. Как только он вышел на улицу и подошел к транспортному средству, как к нему обратились неравнодушные граждане, которые сообщили, что только что неизвестный на автомобиле ЗАЗ Lanos наехал на его машину, а потом, не останавливаясь, оставил место ДТП.

Всю имеющуюся информацию граждане передали патрульным полицейским, которые уже через 20 минут остановили данное авто на улице Леонида Быкова.

Инспекторы оформили ДТП и составили на него административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

Патрульные напоминают, что в случае причастности к ДТП водитель обязан немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия.