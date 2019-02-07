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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14256

В Сумах депутат пожаловался на маршрутчика

Депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха написал жалобу из-за отсутствия на маршруте сразу 10 маршруток.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«3 маршрутки на рейсе, а по договору должно быть 13. Отдел логистики на 11.15 видит то же самое, что и я. Сообщения от ЧП Олейник, который обслуживает этот маршрут, о невыезде 10 маршруток в отдел логистики не поступало. Так что это тянет на составление акта-претензии. Жалобу мою принял по телефону отдел обращения граждан. Не будет акта-претензии, значит, деньги зашли на карточку кому-то в отдел логистики. Продолжение следует...», - написал депутат.

Общество Дмитрий Наталуха Маршрутки

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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