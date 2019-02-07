В Сумах депутат пожаловался на маршрутчика

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
«3 маршрутки на рейсе, а по договору должно быть 13. Отдел логистики на 11.15 видит то же самое, что и я. Сообщения от ЧП Олейник, который обслуживает этот маршрут, о невыезде 10 маршруток в отдел логистики не поступало. Так что это тянет на составление акта-претензии. Жалобу мою принял по телефону отдел обращения граждан. Не будет акта-претензии, значит, деньги зашли на карточку кому-то в отдел логистики. Продолжение следует...», - написал депутат.
Депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха в очередной раз убедился в бюрократизме сумских чиновников....
Сегодня, 19 февраля, в Заречном райсуде г. Сумы рассмотрели админпротокол в отношении водителя маршрутки, которая повредила асфальт....
12 февраля в Ромнах произошел вопиющий случай с участием малолетних детей....
Сегодня, 11 февраля, в Сумах на проспекте Шевченко у маршрутки № 61 отпало колесо....
И просят поменять его на маршруте № 53 на КП «Электроавтотранс»....