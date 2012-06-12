В Сумах пройдет чемпионат области по ММА

Интересные и увлекательные бои будут проводиться по адресу Металлургов, 17а в спортклубе «Iron Housе». Начало в 10:00. Вход свободный.
Впервые в чемпионате Харьковской области по смешанным единоборствам ММА приняли участие наши земляки из спортивного клуба «Старк» (Ахтырка)....
В Киеве завершился первый Кубок Украины по ММА среди любителей....
В Киеве прошел титульный бой за звание чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии WWFC....
Сумской боец Олег Бондарь стал чемпионом мира по смешанным единоборствам среди любителей.... 1