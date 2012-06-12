В Сумах пройдет чемпионат области по ММА В воскресенье, 24 февраля, в Сумах состоится второй открытый чемпионат Сумской области по смешанным единоборствам (ММА).

Интересные и увлекательные бои будут проводиться по адресу Металлургов, 17а в спортклубе «Iron Housе». Начало в 10:00. Вход свободный.