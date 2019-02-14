Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13164

Сумские футзалисты справились с черкасскими

Сегодня, 21 февраля, прошел матч 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в Первой лиге.

НФК «Черкассы» принимал сумскую команду «Food Centre-СумДУ».

Счет на 7-ой минуте открыли хозяева, - Альфред Марченко. Спустя минуту Прощенко после скидки Катеринина переиграл вратаря ударом в правый угол, - 1:1. На 12-ой минуте проход по правому краю и передача на дальнюю, откуда Петришин спокойно пробил по пустым, - 2:1. Спустя три минуты Игумнов справа мощно исполнил штрафной в обвод стенки — мяч в сетке, -  2:2. А через минуту сумчане впервые в матче уже впереди: прошла атака в одно касание, Сорока оказался перед голкипером и покатил на дальнюю левую. Катеринину оставалось только попасть в створ, - 2:3. На 17-ой минуте автор первого гола черкассчан, Марченко, получил красную карточку за разговоры с арбитром. Спустя минуту сумчане реализовали численное преимущество: Игумнов с семи метров «прошил» всех, - 2:4.

В начале второго тайма, на 22-ой минуте, Острога с центра поля пробил точно под перекладину, - 2:5. Хозяева начали играть с пятым полевым вместо вратаря. На 25-й минуте после нескольких рикошетов мяч оказался перед воротами сумчан, и Ищенко с метра с носка забил, - 3:5. Сумчане упустили несколько возможностей, не попав в пустые ворота. Спустя 5 минут никто не удержал Аргеева по центру, тот спокойно пробил под левую штангу, - 4:5. На 34-ой минуте Игумнов перехватил мяч, прошел по бровке и отдал на Мысловского. Максим в касание пробил между ног полевому, - 4:6. На последней минуте Прощенко установил окончательный счет матча после передачи на пустые ворота, - 4:7.

После этой важной и сложной победы «Food Centre-СумДУ» с 27 очками в 11 матчах вышел на второе место. У лидера «Визы-Втормы» из Ивано-Франковска на 4 больше, но у наших 2 игры в запасе.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

По тематике

Сегодня 14:31

Сумские футзалисты сыграют с черкасскими (трансляция)

Сегодня, 21 февраля, в Черкассах пройдет матч 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....

Вчера 09:41

Роменские футзалисты разобрались с черкасскими (+видео)

19 февраля в Ромнах прошел матч 13 туру чемпионата Украины по футзалу среди команд Первой лиги....

Сумские футзалисты переиграли полтавских в Студлиге
19.02.2019 17:58

Сумские футзалисты переиграли полтавских в Студлиге

Сегодня, 19 февраля, прошел очередной матч Студенческой лиги Украины по футзалу....

Открытый чемпионат города Сумы: результаты третьего тура
19.02.2019 15:34

Открытый чемпионат города Сумы: результаты третьего тура

17 февраля состоялись матчи 3-го тура финальной части чемпионата города от Федерации футзала Сум....

Зимний чемпионат АФС: результаты
18.02.2019 08:35

Зимний чемпионат АФС: результаты

В пятницу-субботу были сыграны очередные матчи в рамках Зимнего чемпионата Ассоциации футзала Сумщины....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.