Сумские футзалисты справились с черкасскими Сегодня, 21 февраля, прошел матч 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в Первой лиге.

НФК «Черкассы» принимал сумскую команду «Food Centre-СумДУ».

Счет на 7-ой минуте открыли хозяева, - Альфред Марченко. Спустя минуту Прощенко после скидки Катеринина переиграл вратаря ударом в правый угол, - 1:1. На 12-ой минуте проход по правому краю и передача на дальнюю, откуда Петришин спокойно пробил по пустым, - 2:1. Спустя три минуты Игумнов справа мощно исполнил штрафной в обвод стенки — мяч в сетке, - 2:2. А через минуту сумчане впервые в матче уже впереди: прошла атака в одно касание, Сорока оказался перед голкипером и покатил на дальнюю левую. Катеринину оставалось только попасть в створ, - 2:3. На 17-ой минуте автор первого гола черкассчан, Марченко, получил красную карточку за разговоры с арбитром. Спустя минуту сумчане реализовали численное преимущество: Игумнов с семи метров «прошил» всех, - 2:4.

В начале второго тайма, на 22-ой минуте, Острога с центра поля пробил точно под перекладину, - 2:5. Хозяева начали играть с пятым полевым вместо вратаря. На 25-й минуте после нескольких рикошетов мяч оказался перед воротами сумчан, и Ищенко с метра с носка забил, - 3:5. Сумчане упустили несколько возможностей, не попав в пустые ворота. Спустя 5 минут никто не удержал Аргеева по центру, тот спокойно пробил под левую штангу, - 4:5. На 34-ой минуте Игумнов перехватил мяч, прошел по бровке и отдал на Мысловского. Максим в касание пробил между ног полевому, - 4:6. На последней минуте Прощенко установил окончательный счет матча после передачи на пустые ворота, - 4:7.

После этой важной и сложной победы «Food Centre-СумДУ» с 27 очками в 11 матчах вышел на второе место. У лидера «Визы-Втормы» из Ивано-Франковска на 4 больше, но у наших 2 игры в запасе.