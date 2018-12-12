Сумские теннисисты стартовали победой во втором этапе Суперлиги (видео)

Победу одержали сумчане. Подопечные Владимира Хавкина победили соперника со счетом 4:3. В первой игре сумчанин Валерий Мельник победил 3:1 Ивана Каткова. Полтавчане сравняли счет благодаря Никите Рубану, который в четырех партиях победил Алексея Сарматова. Второй раз сумчане повели после того, как Александр Тужилин победил 3:0 Геннадия Закладного. Парная игра была за полтавчанами: Рубан/Катков со счетом 3:1 победили сумской пару Сарматов/Тужилин. Повели полтавчане в счете после победы Каткова 3:1 над Сарматовім. После этого Мельник победил Закладного, а Тужилин - Рубана - дважды по 3:0.
Кроме сумской и полтавской команды, борьбу за медали продолжают черниговский «Пас-Авто» и столичная «Фортуна».
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