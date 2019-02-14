В Сумах пьяный водитель спровоцировал ДТП ДТП произошло 22 февраля, около 23 часов, на перекрестке улиц Харьковской, Героев Сумщины и Покровской площади.

Как выяснилось, двигаясь по улице Харьковской в направлении Покровской площади, 31-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Superb, проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновение с Chevrolet Lacetti, водитель которого поворачивал, в соответствии с сигналом в виде зеленой стрелки в дополнительной секции светофора, с площади на улицу Героев Сумщины.

Патрульные оградили место ДТП и заметили, что водитель Skoda Superb имеет явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей он прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него 2,25 промилле алкоголя, что более чем 11 раз превышает допустимую норму.

В дальнейшем, инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водителя Skoda Superb административные протоколы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, а также отстранили его от управления автомобилем.