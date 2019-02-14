Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:13292

В Сумах пьяный водитель спровоцировал ДТП

ДТП произошло 22 февраля, около 23 часов, на перекрестке улиц Харьковской, Героев Сумщины и Покровской площади.

Как выяснилось, двигаясь по улице Харьковской в направлении Покровской площади, 31-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Superb, проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновение с Chevrolet Lacetti, водитель которого поворачивал, в соответствии с сигналом в виде зеленой стрелки в дополнительной секции светофора, с площади на улицу Героев Сумщины.

Патрульные оградили место ДТП и заметили, что водитель Skoda Superb имеет явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей он прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него 2,25 промилле алкоголя, что более чем 11 раз превышает допустимую норму.

В дальнейшем, инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водителя Skoda Superb административные протоколы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, а также отстранили его от управления автомобилем.

Право Дтп Пьяный за рулем

По тематике

В Сумах грузовик столкнулся с маршруткой: пострадали четверо пассажиров (+видео)
22.02.2019 12:45

В Сумах грузовик столкнулся с маршруткой: пострадали четверо пассажиров (+видео)

Сегодня, 22 февраля, около 9.30, на перекрестке улицы Тополянская и 2-ой Железнодорожной произошло ДТП....

В Сумах ДТП на Троицкой: пострадала девушка (+видео)
22.02.2019 10:12

В Сумах ДТП на Троицкой: пострадала девушка (+видео)

Сегодня, 22 февраля, в 8-43 на ул. Троицкая в Сумах произошла авария....

В Сумах мусоровоз протаранил троллейбус (обновлено)
21.02.2019 11:09

В Сумах мусоровоз протаранил троллейбус (обновлено)

Сегодня, 21 февраля, около 10:30 на перекрестке улиц Харьковская - Ахтырская произошла ДТП....

Сумские копы оперативно нашли водителя, совершившего и оставившего место ДТП
21.02.2019 11:00

Сумские копы оперативно нашли водителя, совершившего и оставившего место ДТП

Около 2 часов ночи экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Ковпака....

В Сумах грузовик снова повредил боллард
20.02.2019 14:14

В Сумах грузовик снова повредил боллард

Сегодня, 20 февраля, в очередной раз боллард, установленный в переулке Терезова, был поврежден автомобилем....

Новости

В Сумах объявили подозрение заммэра и директору департамента за смерть младенца в лифте
22.02.2019 09:37
Сумские копы задержали буйных наркоманов
Сегодня 07:16
В Сумах пьяный водитель спровоцировал ДТП
Сегодня 07:13
В Сумах во время хоккейного матча у игрока случился инфаркт
Вчера 21:33
Стали известны финалисты первой лиги чемпионата Сумщины по хоккею
Вчера 21:17
Сумские баскетболисты обыграли мариупольских
Вчера 16:40
В Сумах полиция проверяет очередное сообщение о возможном подкупе избирателей
Вчера 16:13
Сообщено о подозрении сумскому полицейскому, который отдал незаконный приказ о задержании двух человек
Вчера 16:06
Президент ПФК «Сумы» заявил о снятии клуба с Первой лиги
Вчера 15:51
В Сумах Барановка осталась без воды
Вчера 10:42
В Сумах разбили очередную евроостановку
Вчера 10:32
Кто лидирует на Сумщине по децентрализации
22.02.2019 17:51
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.