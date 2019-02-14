Шосткинские хоккеисты взяли «бронзу» чемпионата Украины 22-24 февраля в Литине (Винницкая обл.) проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2007-08 г.р.

В турнире приняли участие 12 команд, среди которых и шосткинская КЛЮСШ «Барса». На первом этапе команды были разделены на четыре подгруппы, победители которых затем сражались за медали в финальной группе. В итоге в четверку лучших вышли: Сборная Винницкая области – 1, ХК «Политехник» (Коростень), КДЮСШ «Барса» и Сборная Винницкая области – 2. В таком порядке они и завершили чемпионат.