Шосткинские хоккеисты взяли «бронзу» чемпионата Украины

В турнире приняли участие 12 команд, среди которых и шосткинская КЛЮСШ «Барса». На первом этапе команды были разделены на четыре подгруппы, победители которых затем сражались за медали в финальной группе. В итоге в четверку лучших вышли: Сборная Винницкая области – 1, ХК «Политехник» (Коростень), КДЮСШ «Барса» и Сборная Винницкая области – 2. В таком порядке они и завершили чемпионат.
13-15 февраля в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2003-2004 г.р....
В Белграде продолжается EuroHockey Indoor Club Challenge II 2019 Women....
Сегодня, 17 февраля, в Гамбурге завершается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женщин....
В Белграде (Сербия) продолжается EuroHockey Indoor Club Challenge II 2019 Women....
В Гамбурге (Германия) продолжается EUROHOCKEY INDOOR CLUB CUP, WOMEN....