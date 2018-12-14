Сумские теннисистки продолжают лидировать в Суперлиге 21-23 февраля прошел третий тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди женщин.

10 команд сыграли по кругу в Чернигове. В итоге, победив во всех 9 матчах, на единоличное первое место по итогам трех туров вернулась наша команда «Грация-СумДУ». У наших девчат 52 очка, у идущего вторым «ДЮСШ-1-Нафтогаз» (Львов) – 46, дальше – «ДЮСШ-3» (Киев) – 45…