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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5965

Сумские теннисистки продолжают лидировать в Суперлиге

21-23 февраля прошел третий тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди женщин.

10 команд сыграли по кругу в Чернигове. В итоге, победив во всех 9 матчах, на единоличное первое место по итогам трех туров вернулась наша команда «Грация-СумДУ». У наших девчат 52 очка, у идущего вторым «ДЮСШ-1-Нафтогаз» (Львов) – 46, дальше – «ДЮСШ-3» (Киев) – 45…

Спорт Настольный теннис

По тематике

Сумские теннисисты стартовали победой во втором этапе Суперлиги (видео)
Сегодня 08:05

Сумские теннисисты стартовали победой во втором этапе Суперлиги (видео)

В Полтаве местная команда «TT TEAM» и сумская «Теннисной академией» открыли второй этап чемпионат Украины среди мужских команд Суперлиги (матчи...

Сумской теннисист взял «бронзу» чемпионата Украины
07.02.2019 15:24

Сумской теннисист взял «бронзу» чемпионата Украины

1-4 февраля в Полтаве проходил чемпионат Украины по настольному теннису среди спортсменов с нарушениями слуха....

Сумские теннисисты отыграли третий тур Суперлиги
07.02.2019 09:40

Сумские теннисисты отыграли третий тур Суперлиги

3 февраля завершился третий тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге за 5-12-е места....

Сумские теннисисты разыграли финал кубка Украины
15.12.2018 21:47

Сумские теннисисты разыграли финал кубка Украины

15 декабря, в Запорожье разыграли кубок Украины по настольному теннису....

Сумские теннисисты выиграли кубок Украины
14.12.2018 12:51

Сумские теннисисты выиграли кубок Украины

13 декабря в Запорожье стартовал кубок Украины по настольному теннису....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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