Сумские теннисистки продолжают лидировать в Суперлиге

10 команд сыграли по кругу в Чернигове. В итоге, победив во всех 9 матчах, на единоличное первое место по итогам трех туров вернулась наша команда «Грация-СумДУ». У наших девчат 52 очка, у идущего вторым «ДЮСШ-1-Нафтогаз» (Львов) – 46, дальше – «ДЮСШ-3» (Киев) – 45…
В Полтаве местная команда «TT TEAM» и сумская «Теннисной академией» открыли второй этап чемпионат Украины среди мужских команд Суперлиги (матчи...
1-4 февраля в Полтаве проходил чемпионат Украины по настольному теннису среди спортсменов с нарушениями слуха....
3 февраля завершился третий тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге за 5-12-е места....
15 декабря, в Запорожье разыграли кубок Украины по настольному теннису....
13 декабря в Запорожье стартовал кубок Украины по настольному теннису....