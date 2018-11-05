Еще одна сумчанка отпраздновала 100-летний юбилей 23 февраля исполнилось 100 лет жительнице Сум Анне Леонидовне Макридиной.

Поздравить по случаю столетия к юбилярше пришли заместитель директора Департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации Оксана Богдан. Она поздравила именинницу с праздником, пожелала крепкого здоровья и передала поздравительную открытку от главы Сумской облгосадминистрации.

Много выпало испытаний на долю Анны Леонидовны - война, голодомор, перестройка. Однако оптимизм всегда помогал двигаться. «Секрет моего долголетия и позитивного мышления - в хороших людях, которые встречались на моем пути. А все мои знакомые только хорошие и оптимистичные люди», - поделилась Анна Леонидовна.

Почти 40 лет своей жизни посвятила она преподавательской деятельности во Львовском музыкальном училище. На досуге рисовал пейзажи Карпат и окрестности Львова.

Будучи участником войны, ветераном труда, имея 2 юбилейные медали, в 2002 году Анна Леонидовна стала участником восхождения на Говерлу.