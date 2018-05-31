Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57214

У Сумах стартує цикл лекцій «Про мистецтво»

26 лютого Сумська міська галерея запрошує на першу лекцію, яку читатиме член Національної спілки художників України Валерія Вітра.

Валерій Вітер (Київ) – український співак і художник, перший голос легендарного ансамблю "Кобза". Нині це широко відомий митець, чудовий художник – плакатист.

Цього дня митець презентує свою виставку у стінах Сумської міської галереї, а вже після офіційного відкриття - запрошує усіх бажаючих послухати "Про мистецтво".

Початок о 17:30 за адресою: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.

Досуг Искусство Лекции

По тематике

На сумчан чекає цикл лекцій “Про мистецтво”
Сегодня 08:34

На сумчан чекає цикл лекцій “Про мистецтво”

«Про Мистецтво» – під такою назвою “Агенція промоції “Суми” пропонує цикл лекцій на мистецьку тематику....

У Сумах започатковують «Мистецькі середи»
28.01.2019 09:41

У Сумах започатковують «Мистецькі середи»

У середу, 30 січня, в Розумному хабі відбудеться перша зустріч в рамках проекту «Мистецькі середи»....

Сумчан запрошують на «Мистецькі середи»
24.01.2019 13:02

Сумчан запрошують на «Мистецькі середи»

У середу, 30 січня, в Розумному хабі відбудеться перша зустріч в рамках проекту «Мистецькі середи»....

02.07.2018 14:46

Сегодня в Сумах будут рисовать огнем по воде

2 июля в рамках проведения Международного художественного пленэра «Резиденция SU», который происходит в Сумах, покажут гелиографити под открытым небом от...

Сумських митців запрошують до участі в конкурсі проектів у сфері культури
31.05.2018 11:06

Сумських митців запрошують до участі в конкурсі проектів у сфері культури

Програма Culture Bridges проводить третій конкурс проектів для фахівців та організацій культурного сектору....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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