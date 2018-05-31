У Сумах стартує цикл лекцій «Про мистецтво» 26 лютого Сумська міська галерея запрошує на першу лекцію, яку читатиме член Національної спілки художників України Валерія Вітра.

Валерій Вітер (Київ) – український співак і художник, перший голос легендарного ансамблю "Кобза". Нині це широко відомий митець, чудовий художник – плакатист.

Цього дня митець презентує свою виставку у стінах Сумської міської галереї, а вже після офіційного відкриття - запрошує усіх бажаючих послухати "Про мистецтво".

Початок о 17:30 за адресою: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.