У Сумах стартує цикл лекцій «Про мистецтво»

Валерій Вітер (Київ) – український співак і художник, перший голос легендарного ансамблю "Кобза". Нині це широко відомий митець, чудовий художник – плакатист.
Цього дня митець презентує свою виставку у стінах Сумської міської галереї, а вже після офіційного відкриття - запрошує усіх бажаючих послухати "Про мистецтво".
Початок о 17:30 за адресою: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.
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