Сумским прокурорам представили новую руководительницу Руководителем Сумской местной прокуратуры назначена старший советник юстиции Юлия Слабунова.

Приказом Генерального прокурора Украины от 21 февраля 2019 года по рекомендации Совета прокуроров Украины руководителем Сумской местной прокуратуры назначена старший советник юстиции Слабунова Юлия Владимировна.

Сегодня, 25 февраля, представляя коллективу Сумской местной прокуратуры нового руководителя, прокурор Сумщины Виталий Матвийчук отметил, что Юлия Слабунова - высокопрофессиональный и целеустремленный прокурор, который имеет свой авторский «почерк» и сумеет организовать работу прокуратуры на должном уровне в соответствии с требованиями действующего законодательства. Поскольку работая длительное время в прежней должности (главы Ахтырской местной прокуратуры), Юлия Владимировна обеспечила порядок в регионе, в частности остановила хищения нефтепродуктов.

Приоритетными направлениями работы в должности руководителя Сумской местной прокуратуры Виталий Матвийчук назвал борьбу с коррупцией, противодействие сделкам с землей, недопущение хищения коммунального имущества и бюджетных средств, так как состояние, в котором находится жилищно-коммунальное хозяйство города, в частности ситуация с лифтами, показала безразличие и непрофессионализм многих чиновников местной власти к выполнению своих непосредственных обязанностей.

В то же время глава прокуратуры Сумской области поблагодарил предыдущего руководителя Сумской местной прокуратуры Валерия Могильного за качественную работу и отметил, что уважает его решение об увольнении с от должности по собственному желанию.

В свою очередь Юлия Владимировна поблагодарила Генеральному прокурору и прокурору Сумской области за оказанное доверие и отметила, что осознает высокую ответственность, которая на нее возложена, и сделает все возможное для оправдания ожиданий.

Справка: родилась Юлия Слабунова в 1980 году в г. Балаклея Харьковской области. В 2002 году окончила Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, в том же году начала трудовую деятельность в органах прокуратуры как и. о. помощника прокурора г. Сумы, почти шесть лет работала в прокуратуре г. Сумы, год - в должности заместителя Ахтырского межрайонного прокурора, около шести лет занимала должности различной степени в прокуратуре Сумской области. Почти год работала в должности Ахтырского межрайонного прокурора. Предыдущая занимаемая должность с декабря 2015 года - руководитель Ахтырской местной прокуратуры, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.