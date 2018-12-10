В Сумах на Сирко три подъезда без отопления Отдел «Служба-1580» сообщает о регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Работники ООО УК «Сумытехнобудсервис» утром приступили к ликвидации порыва лежака в подвале 7-го подъезда дома по адресу: ул. Сирко, 15. Временно без отопления остались данный подъезд, а также 8-й и 9-й.

Специалисты КП «Сумытеплоэнергоцентраль» и ПАО «Сумыоблэнерго» сегодня проводят плановую замену счетчиков в домах по адресам: пр-т М. Лушпы, 23 (1-9-й подъезды) и пр М. Лушпы, 15 (1-5-й подъезды), из-за чего там с 9:00 до 14:00 будет отсутствовать энергоснабжение.