Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50298

В Сумах на Сирко три подъезда без отопления

Отдел «Служба-1580» сообщает о регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Работники ООО УК «Сумытехнобудсервис» утром приступили к ликвидации порыва лежака в подвале 7-го подъезда дома по адресу: ул. Сирко, 15. Временно без отопления остались данный подъезд, а также 8-й и 9-й.

Специалисты КП «Сумытеплоэнергоцентраль» и ПАО «Сумыоблэнерго» сегодня проводят плановую замену счетчиков в домах по адресам: пр-т М. Лушпы, 23 (1-9-й подъезды) и пр М. Лушпы, 15 (1-5-й подъезды), из-за чего там с 9:00 до 14:00 будет отсутствовать энергоснабжение.

Общество Отопление

По тематике

11.01.2019 14:04

Поменять систему отопления в доме теперь можно без дополнительных разрешений

Для реконструкции и капремонта внутренних инженерных систем (в частности, систем отопления и вентиляции) не нужно получать разрешение Госархстройинспекции....

Несколько тысяч сумчан больше суток просидели без тепла (видео, обновлено)
09.01.2019 10:02

Несколько тысяч сумчан больше суток просидели без тепла (видео, обновлено)

С 8 утра 8 января в нескольких многоэтажных многоподъездных домах на проспекте Лушпы нет отопления....

В Глухове повысили тарифы на отопление
28.12.2018 13:50

В Глухове повысили тарифы на отопление

Новый тариф вступил в действие с 21 декабря....

С Нового года отопление и горячая вода в Сумах подорожает
11.12.2018 10:40

С Нового года отопление и горячая вода в Сумах подорожает

С 1 января 2019 года ООО «Сумытеплоэнерго» повысит тарифы на тепло и горячую воду....

10.12.2018 08:03

Сегодня в Киеве сумчанам будут повышать тарифы на тепло и горячую воду

Сегодня, 10 декабря, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, будут утверджать новые тарифы для...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.