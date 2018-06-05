Сумские спортсмены отличились в Житомире

Сумскую команду представляли 80 спортсменов: из КДЮСШ №1, ДЮСШ «Спартак» и ДЮСШ «Сумы».
Первые места заняли:
представители КДЮСШ № 1:
- Галайда Станислав - (индивидуальные выступления юниоры), первое место (юниоры пары);
- Лихоузов Артем - (индивидуальные выступления дети 2011 рождения);
- Романенко Александра - первое место (индивидуальные выступления дети 2012 рождения);
- Устика Алина, Алексенко Илона, Шульженко Кира, Коваль Вероника, Токарь Милана, Ткаченко Камила (аэроденс дети мини);
ДЮСШ «Сумы»:
- Курашвили Анастасия (юниоры и юниоры пары);
- Серик Ярослав (кадеты и пары), Серик Ольга (кадеты пары)
ДЮСШ «Спартак»:
- Губа Алина, Муравщик Лиза, Кунда Евгения, Гадалка Виктория, Лукаш Анастасия и Галета Арианна (аэро-дэнс кадеты);
«Серебро» досталось:
КДЮСШ №1:
- Галайда Станислав и Винник Екатерина, Бангоян Карине (группы);
- Устика Алина, Алексенко Илона, Шульженко Кира, Коваль Вероника (аэроденс дети мини);
- Шейко Алиса (индивидуальные выступления дети 2011 рождения);
- Нефедова Катя (индивидуальные выступления дети 2013 рождения);
ДЮСШ «Сумы»;
- Курашвили Анастасия, Зимогляд Анна, Мищенко Александра (группы).
«Бронза» у:
КДЮСШ №1:
- Лихоузова Артема и Терщенко Ульяна (пара);
- Бангоян Карине (индивидуальные выступления дети 2011 рождения)
- Дмитрук Лиза (индивидуальные выступления дети 2010 рождения)
ДЮСШ «Сумы»:
- Ломонос Матвей, Касьяненко Анастасия и Ломонос Матвей (дети);
- Ломонос Матвей, Воловик Ева, Шевченко Мария, Хоруженко Татьяна и Майборода Екатерина (команда дети);
- Дудченко Анна, Буркотенко Екатерина, Бабенко Екатерина, Зименко Милана, Босенко Мария, Шевченко Мария (команда кадеты);
- Дудченко Анна, Москальчук Екатерина, Зименко Милана, Босенко Мария, Коломиец Маша, Власенко Даша (степ).
ДЮСШ «Спартак»:
- Сергиенко София (кадеты);
- Шевич Глеб;
- Муравщик Елизавета, Губа Алина, Лукаш Анастасия, Кунда Евгения, Артюхова Дарья (команда);
Спортсменов подготовили Дубинская Оксана, Фастова Наталья, Корниенко Анна, Фуртат Марина, Дух Ирина, Фастов Андрей, Желдубовская Екатерина, Великодная Екатерина.
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