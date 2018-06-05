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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские спортсмены отличились в Житомире

21-24 февраля в Житомире состоялся Всеукраинский турнир по спортивной аэробике имени С.П.Королева.

Сумскую команду представляли 80 спортсменов: из КДЮСШ №1, ДЮСШ «Спартак» и ДЮСШ «Сумы».

Первые места заняли:

представители КДЮСШ № 1:

- Галайда Станислав - (индивидуальные выступления юниоры), первое место (юниоры пары);

- Лихоузов Артем - (индивидуальные выступления дети 2011 рождения);

- Романенко Александра - первое место (индивидуальные выступления дети 2012 рождения);

- Устика Алина, Алексенко Илона, Шульженко Кира, Коваль Вероника, Токарь Милана, Ткаченко Камила (аэроденс дети мини);

ДЮСШ «Сумы»:

- Курашвили Анастасия (юниоры и юниоры пары);

- Серик Ярослав (кадеты и пары), Серик Ольга (кадеты пары)

ДЮСШ «Спартак»:

- Губа Алина, Муравщик Лиза, Кунда Евгения, Гадалка Виктория, Лукаш Анастасия и Галета Арианна (аэро-дэнс кадеты);

«Серебро» досталось:

КДЮСШ №1:

- Галайда Станислав и Винник Екатерина, Бангоян Карине (группы);

- Устика Алина, Алексенко Илона, Шульженко Кира, Коваль Вероника (аэроденс дети мини);

- Шейко Алиса (индивидуальные выступления дети 2011 рождения);

- Нефедова Катя (индивидуальные выступления дети 2013 рождения);

ДЮСШ «Сумы»;

- Курашвили Анастасия, Зимогляд Анна, Мищенко Александра (группы).

«Бронза» у:

КДЮСШ №1:

- Лихоузова Артема и Терщенко Ульяна (пара);

- Бангоян Карине (индивидуальные выступления дети 2011 рождения)

- Дмитрук Лиза (индивидуальные выступления дети 2010 рождения)

ДЮСШ «Сумы»:

- Ломонос Матвей, Касьяненко Анастасия и Ломонос Матвей (дети);

- Ломонос Матвей, Воловик Ева, Шевченко Мария, Хоруженко Татьяна и Майборода Екатерина (команда дети);

- Дудченко Анна, Буркотенко Екатерина, Бабенко Екатерина, Зименко Милана, Босенко Мария, Шевченко Мария (команда кадеты);

- Дудченко Анна, Москальчук Екатерина, Зименко Милана, Босенко Мария, Коломиец Маша, Власенко Даша (степ).

ДЮСШ «Спартак»:

- Сергиенко София (кадеты);

- Шевич Глеб;

- Муравщик Елизавета, Губа Алина, Лукаш Анастасия, Кунда Евгения, Артюхова Дарья (команда);

Спортсменов подготовили Дубинская Оксана, Фастова Наталья, Корниенко Анна, Фуртат Марина, Дух Ирина, Фастов Андрей, Желдубовская Екатерина, Великодная Екатерина.

Спорт Спортивная аэробика

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