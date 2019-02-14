Харьковское ДТП, в котором погиб сумчанин: двум виновным дали по 10 лет

Сегодня, 26 февраля, в Харькове зачитали приговор Алене Зайцевой и Геннадию Дронову. Их признали виновными в деле о ДТП на Сумской (статья 286 УК Украины «нарушение ПДД»). Обоим обвиняемым судья назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, пишет Вгороде.
По мнению судьи, доказательства не подтвердили, что Зайцева принимала наркотики перед аварией. Также назвал судья смягчающее обстоятельство: ее раскаяние, которое «выразилось в компенсации нескольким пострадавшим». Оба участника ДТП должны выплатить компенсации пострадавшим.
У Зайцевой и Дронова есть 30 дней на обжалование. Адвокат Дронова заявил, что будет подавать апелляцию.
Во время заседания Зайцевой стало плохо. Ее вывели из зала суда. Судья продолжил зачитывать приговор.
Напомним: вечером 18 октября 2017 года в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 5 пострадали. Среди погибших был сумчанин Александр Евтеев. Его жена Оксана была серьезно травмирована, ее сестра также погибла.
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