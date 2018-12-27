Николаевская «Виктория» одержала две победы в один день

На турнире в Днепре наши футболисты 26 февраля записали в свой актив техническую победу над новониколаевской «Дружбой».
Эта победа вывела подопечных Артема Радионова из группы с первого места, и уже сегодня станет известен соперник николаевцев по ¼ финала.
Чтобы не терять время, «Виктория» успешно сыграла товарищеский матч с командой «Днепр-U19». Со счетом 3:0 наши земляки праздновали победу. Отличились голами игрок, находящийся на просмотре, Владимир Черников и Вячеслав Шевченко.
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