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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Николаевская «Виктория» одержала две победы в один день

Вице-чемпион Сумщины ФК «Виктория» (Николаевка, Белопольский район) вышел в четвертьфинал Кубка Единства.

На турнире в Днепре наши футболисты 26 февраля записали в свой актив техническую победу над новониколаевской «Дружбой».

Эта победа вывела подопечных Артема Радионова из группы с первого места, и уже сегодня станет известен соперник николаевцев по ¼ финала.

Чтобы не терять время, «Виктория» успешно сыграла товарищеский матч с командой «Днепр-U19». Со счетом 3:0 наши земляки праздновали победу. Отличились голами игрок, находящийся на просмотре, Владимир Черников и Вячеслав Шевченко.

Спорт Виктория Николаевка Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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