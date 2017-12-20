В Сумах пройдет Форум ко Всемирному дню редких заболеваний 28 февраля в помещении Сумской городской галереи состоится Форум ко Всемирному дню редких заболеваний.

Междурнародный день редких заболеваний - это день осведомленности об орфанных болезнях и их влиянии на жизнь пациентов и их семей.

Ежегодно в последний день февраля, по инициативе EURORDIS (Европейская организация по редким заболеваниям), проходит международная информационная кампания. В Украине ее реализуют Национальные Альянсы, в частности - Общественный Союз «Орфанные заболевания Украины» и другие пациентские организации.

Эта кампания направлена на повышение уровня осведомленности о редких болезнях среди граждан, чиновников, принимающих решения, врачей, которые диагностируют и лечат орфанные болезни, пациентов и их семей, которые живут с такими болезнями и борются свои права в обществе.

Начало форума в 12:00 по адресу: ул. Соборная, 27. Вход свободный.