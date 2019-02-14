Умер почетный гражданин Конотопа На 81-ом году ушел из жизни почетный гражданин Конотопа Владислав Черниенко.

Об этом сообщает Конотопский горсовет.

«Исполнительный комитет и депутатский корпус Конотопского городского совета глубоко скорбят по поводу смерти почетного гражданина г. Конотоп Черниенко Владислава Викторовича.

В сердцах тысяч конотопчан Владислав Викторович навсегда останется мудрым руководителем, ответственным железнодорожником, добрым и чутким человеком.

Много лет Владислав Черниенко отдал работе на железной дороге, где работал бригадиром, прорабом, начальником планово-экономического отдела и заместителем начальника Конотопского отделения Юго-Западной железной дороги по социальным вопросам и строительству.

Он также был главой Конотопского горисполкома, депутатом Сумского областного совета, членом Общественного совета при исполнительном комитете горсовета.

Неутомимый труженик, принципиальный и целеустремленный, человек с активной гражданской позицией и открытой душой - Владислав Викторович Черниенко всегда пользовался заслуженным авторитетом у горожан и всех, кто его знал.

Его смерть на 81-м году жизни - тяжелая потеря для семьи и всех, кто знал и помнит Владислава Викторовича.

Вечная память! Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям…