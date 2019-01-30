Сумские депутаты обратились к Гройсману по поводу сэкономленных субсидий Депутаты Сумского городского совета приняли Обращение к высшему руководству страны и профильному министерству по вопросу возвращения жителям города сэкономленных субсидий за электроснабжение.

Обращение направят к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру социальной политики Украины Андрею Реве.

Необходимость обращения обусловлена во избежание усиления недоверия со стороны населения относительно осуществляемых государством мер, направленных на мотивацию к энергоэффективности и экономии энергоносителей через создание, в том числе, путем внедрения механизмов, положенных в основу условий предоставления населению субсидий.

В документе отмечается, что при принятии Правительством постановления № 62 от 6 февраля 2019 года не учтена данная проблематика, поскольку оно не согласуется с ранее анонсированными государством принципами, которые заключаются в том, что экономя на энергоносителях «субсидианты» смогут получить сэкономленное по услуге по электроснабжению при следующих начислениях за нее.

Кроме того, согласно принятому в 2017 году Закону Украины «О рынке электрической энергии» на всей территории Украины в области электроэнергетики проводилось распределение видов деятельности, в том числе и в ПАО «Сумыоблэнерго». Во исполнение вышеуказанного Закона путем отделения от ПАО «Сумыоблэнерго» создано ООО «Энера Сумы», которое с 1 января 2019 года стало поставщиком электрической энергии в территориальных пределах Сум.

«По информации ПАО «Сумыоблэнерго», согласно «Заключительным и переходным положениям» Закона, именно оператор системы распределения, в случае отделения электропоставщика, является правопреемником в части прав и обязанностей, связанных с осуществлением деятельности по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу. То есть, средства за потребленную электрическую энергию, полученные из государственного бюджета по льготам и субсидиям, к моменту полноценной работы ООО «Энера Сумы», зачислялись на счета со специальным режимом использования ПАО «Сумыоблэнерго», и дебиторская и кредиторская задолженность оставалась на счетах со специальным режимом использования ПАО «Сумыоблэнерго», которое на сегодня является оператор системы распределения», - говорится в обращении.

Также в своем обращении депутаты отмечают, что ООО «Энера Сумы» начало свою работу с 1 января этого года с нулевым балансом, в том числе и по лицевым счетам согласно договорам о пользовании всех бытовых потребителей.

В то же время, согласно пункту 18 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 848 от 21 октября 1995 (в редакции постановления КМУ № 329 от 27 апреля 2018 с изменениями) предусмотрено, что сумма жилищной субсидии, которая не использована домохозяйством в результате экономии, зачисляется управляющим, объединением, исполнителем коммунальной услуги на следующие расчетные периоды в течение сезона, в котором назначена жилищная субсидия, как оплата таких услуг и / или расходов на управление многоквартирным домом.

Таким образом, из-за несогласованности между двумя актами законодательства, регулирующих различные по содержанию вопросы, и категории граждан, которые и так являются наиболее уязвимыми, из-за существующих разногласий, сегодня фактически лишены возможности на реализацию своего права, определенного в Положении, в частности о возможности уменьшения по их личному счету оплаты за услугу электроснабжения в счет предварительной экономии.

Поэтому сумские избранники просят безотлагательного реагирования по внесению изменений в Положение, которые бы ликвидировали существующие несогласованности, чтобы предупредить недоверие со стороны населения относительно осуществляемых государством мер, направленных на мотивацию к энергоэффективности и экономии энергоносителей через создание, в том числе, путем внедрения механизмов, возложенных в основу условий предоставления населению субсидий.