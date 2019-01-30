Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10116

Сумские депутаты обратились к Гройсману по поводу сэкономленных субсидий

Депутаты Сумского городского совета приняли Обращение к высшему руководству страны и профильному министерству по вопросу возвращения жителям города сэкономленных субсидий за электроснабжение.

Обращение направят к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру социальной политики Украины Андрею Реве.

Необходимость обращения обусловлена во избежание усиления недоверия со стороны населения относительно осуществляемых государством мер, направленных на мотивацию к энергоэффективности и экономии энергоносителей через создание, в том числе, путем внедрения механизмов, положенных в основу условий предоставления населению субсидий.

В документе отмечается, что при принятии Правительством постановления № 62 от 6 февраля 2019 года не учтена данная проблематика, поскольку оно не согласуется с ранее анонсированными государством принципами, которые заключаются в том, что экономя на энергоносителях «субсидианты» смогут получить сэкономленное по услуге по электроснабжению при следующих начислениях за нее.

Кроме того, согласно принятому в 2017 году Закону Украины «О рынке электрической энергии» на всей территории Украины в области электроэнергетики проводилось распределение видов деятельности, в том числе и в ПАО «Сумыоблэнерго». Во исполнение вышеуказанного Закона путем отделения от ПАО «Сумыоблэнерго» создано ООО «Энера Сумы», которое с 1 января 2019 года стало поставщиком электрической энергии в территориальных пределах Сум.

«По информации ПАО «Сумыоблэнерго», согласно «Заключительным и переходным положениям» Закона, именно оператор системы распределения, в случае отделения электропоставщика, является правопреемником в части прав и обязанностей, связанных с осуществлением деятельности по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу. То есть, средства за потребленную электрическую энергию, полученные из государственного бюджета по льготам и субсидиям, к моменту полноценной работы ООО «Энера Сумы», зачислялись на счета со специальным режимом использования ПАО «Сумыоблэнерго», и дебиторская и кредиторская задолженность оставалась на счетах со специальным режимом использования ПАО «Сумыоблэнерго», которое на сегодня является оператор системы распределения», - говорится в обращении.

Также в своем обращении депутаты отмечают, что ООО «Энера Сумы» начало свою работу с 1 января этого года с нулевым балансом, в том числе и по лицевым счетам согласно договорам о пользовании всех бытовых потребителей.

В то же время, согласно пункту 18 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 848 от 21 октября 1995 (в редакции постановления КМУ № 329 от 27 апреля 2018 с изменениями) предусмотрено, что сумма жилищной субсидии, которая не использована домохозяйством в результате экономии, зачисляется управляющим, объединением, исполнителем коммунальной услуги на следующие расчетные периоды в течение сезона, в котором назначена жилищная субсидия, как оплата таких услуг и / или расходов на управление многоквартирным домом.

Таким образом, из-за несогласованности между двумя актами законодательства, регулирующих различные по содержанию вопросы, и категории граждан, которые и так являются наиболее уязвимыми, из-за существующих разногласий, сегодня фактически лишены возможности на реализацию своего права, определенного в Положении, в частности о возможности уменьшения по их личному счету оплаты за услугу электроснабжения в счет предварительной экономии.

Поэтому сумские избранники просят безотлагательного реагирования по внесению изменений в Положение, которые бы ликвидировали существующие несогласованности, чтобы предупредить недоверие со стороны населения относительно осуществляемых государством мер, направленных на мотивацию к энергоэффективности и экономии энергоносителей через создание, в том числе, путем внедрения механизмов, возложенных в основу условий предоставления населению субсидий.

Общество Обращение горсовета Субсидии

По тематике

22.02.2019 15:25

В январе жители Сумщины получили 312 млн грн субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о предоставлении субсидий населению Сумской области в январе 2019 года....

11.02.2019 16:42

У «Сумытеплоэнерго» произошел сбой со счетами

В Сумах домохозяйствам, которые обращались к комиссии, созданной исполнительным комитетом по вопросам назначения субсидий в течение октября-декабря 2018 года, назначили...

11.02.2019 11:42

Между «Сумыоблэнерго» и «Энерой» потерялись сэкономленные деньги субсидиантов

Проблемы, которые возникли при разделении ПАО «Сумоблэнерго» на поставщика и распределителя электроэнергии, обсуждали сегодня, 11 февраля, на аппаратном совещании в...

31.01.2019 11:55

Сумчанам напоминают о возможности получением субсидий на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого топлива

Департамент социальной защиты населения Сумского горсовета напоминает о том, что семьям, которые в прошлом году получали субсидию на приобретение сжиженного...

30.01.2019 15:23

Сумские депутаты просят как можно быстрее повысить тарифы на воду

Сумской горсовет обратился к руководству государства и регулятору в сферах энергетики и коммунальных услуг с просьбой своевременно обеспечивать установление тарифов...

Новости

Харьковское ДТП, в котором погиб сумчанин: двум виновным дали по 10 лет
Вчера 16:42
Сумской аэропорт хотят застроить многоэатажками
Сегодня 16:14
Сумские депутаты обратились к Гройсману по поводу сэкономленных субсидий
Сегодня 16:10
Умер почетный гражданин Конотопа
Сегодня 15:52
В Сумах сделали еще один шаг к присоединению Песчанского сельсовета
Сегодня 15:40
В суде допросили свидетелей ДТП, в котором замначальника колонии сбил девушку
Сегодня 15:23
Сумской суд объяснил основания избрания меры пресечения Анне Жук
Сегодня 14:57
В Сумах уничтожили незаконные рыбацкие сети
Сегодня 14:49
Чем дышат сумчане: состояние загрязнения атмосферного воздуха в январе
Сегодня 14:17
Сумской водоканал готовится к весеннему паводку
Сегодня 14:13
На Сумщине 14-летний парень изнасиловал школьника
Сегодня 14:03
Сумчанам обещают доступные лекарства по электронному рецепту
Сегодня 13:46
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.