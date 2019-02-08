Сумские волейболисты примут «Фаворит»

1 марта в 18:00 и 2 марта в 12:00 в 3-м корпусе СумГУ (Петропавловская, 57) встретятся «ШВСМ-СумДУ» и «Фаворит» (Лубны). Обе команды имеют по 16 очков и делят 6-7 место, поэтому этот тур будет решающим для каждой из команд.
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После 12-го тура сумские волейболисты снова на шестом месте в Суперлиге....
Сегодня, 8 февраля, стартовал 12-й тур чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....
8-9 февраля пройдут игры 12-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....