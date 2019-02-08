Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:09203

Сумские волейболисты примут «Фаворит»

1-2 марта в Сумах пройдут игры 13-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

1 марта в 18:00 и 2 марта в 12:00 в 3-м корпусе СумГУ (Петропавловская, 57) встретятся «ШВСМ-СумДУ» и «Фаворит» (Лубны). Обе команды имеют по 16 очков и делят 6-7 место, поэтому этот тур будет решающим для каждой из команд.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

По тематике

В Сумах соревновались студенты-волейболисты
22.02.2019 14:56

В Сумах соревновались студенты-волейболисты

ХVI областная Универсиада среди с высших учебных заведений III-IV аккредитации продолжается....

В Сумах почтили память тренера волейбольным турниром
18.02.2019 12:34

В Сумах почтили память тренера волейбольным турниром

17 февраля в спортзале СумГУ прошел очередной, ежегодный турнир по волейболу среди женских команд памяти тренера, арбитра и преподавателя СумГУ...

«ШВСМ-СумДУ» поднимается выше (видео)
09.02.2019 17:06

«ШВСМ-СумДУ» поднимается выше (видео)

После 12-го тура сумские волейболисты снова на шестом месте в Суперлиге....

Сумские волейболисты с трудом обыграли аутсайдера
08.02.2019 19:44

Сумские волейболисты с трудом обыграли аутсайдера

Сегодня, 8 февраля, стартовал 12-й тур чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....

Сумские волейболисты примут черниговских (трансляция)
08.02.2019 17:23

Сумские волейболисты примут черниговских (трансляция)

8-9 февраля пройдут игры 12-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.