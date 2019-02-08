Сумские волейболисты примут «Фаворит» 1-2 марта в Сумах пройдут игры 13-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

1 марта в 18:00 и 2 марта в 12:00 в 3-м корпусе СумГУ (Петропавловская, 57) встретятся «ШВСМ-СумДУ» и «Фаворит» (Лубны). Обе команды имеют по 16 очков и делят 6-7 место, поэтому этот тур будет решающим для каждой из команд.