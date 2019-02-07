Сумские теннисисты стали четвертыми в Украине

В первый день разыграли командный турнир. Сборная Сумской области в составе Валерия Мельника, Алексея Сарматова, Александра Тужилина, Александра Журбы и Дениса Пасько под руководством тренеров Владимира Хавкина и Владимира Кулика начали борьбу с ¼ финала. В первой игре наши выиграли у второй киевской команды 3:0, затем в полуфинале уступили хозяевам 2:3, а в матче за «бронзу» - львовянам 1:3.
В итоге четвертое место. Сегодня чемпионат продолжится личными встречами.
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