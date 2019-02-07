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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:01186

Сумские теннисисты стали четвертыми в Украине

27 февраля в Чернигове, стартовал лично-командный чемпионат Украины по настольному теннису.

В первый день разыграли командный турнир. Сборная Сумской области в составе Валерия Мельника, Алексея Сарматова, Александра Тужилина, Александра Журбы и Дениса Пасько под руководством тренеров Владимира Хавкина и Владимира Кулика начали борьбу с ¼ финала. В первой игре наши выиграли у второй киевской команды 3:0, затем в полуфинале уступили хозяевам 2:3, а в матче за «бронзу» - львовянам 1:3.

В итоге четвертое место. Сегодня чемпионат продолжится личными встречами.

Спорт Настольный теннис

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