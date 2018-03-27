В Сумах досрочно выпустят на свободу четырех уголовников Состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете городского совета.

Рассматривались материалы, представленные администрацией ГУ «Сумская исправительная колония № 116» Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции о применении к осужденным условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основании ст. 81 УК Украины и замене неотбытой части наказания более мягким в виде исправительных работ на основании ст. 82 УКУ.

По результатам рассмотрения материалов согласовано условно-досрочное освобождение осужденных по ст. 81 УК Украины - четырем лицам, а также одному - замену неотбытой части наказания более мягким в виде исправительных работ на основании ст. 82 УК Украины, пишет сайт мэрии.