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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах досрочно выпустят на свободу четырех уголовников

Состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете городского совета.

Рассматривались материалы, представленные администрацией ГУ «Сумская исправительная колония № 116» Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции о применении к осужденным условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основании ст. 81 УК Украины и замене неотбытой части наказания более мягким в виде исправительных работ на основании ст. 82 УКУ.

По результатам рассмотрения материалов согласовано условно-досрочное освобождение осужденных по ст. 81 УК Украины - четырем лицам, а также одному - замену неотбытой части наказания более мягким в виде исправительных работ на основании ст. 82 УК Украины, пишет сайт мэрии.

Право Условно-досрочное освобождение

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