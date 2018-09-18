Сумские сумоисты отличились на двух турнирах в Луцке 25-27 февраля в Луцке проходил международный турнир по сумо «Кубок Любарта» и чемпионат Украины по сумо.

В «Кубке Любарта» принимали участие около 300 участников из 5 стран. Сборная Сумской области, представленная воспитанниками клуба «Чемпион», завоевала 6 медалей.

Чемпионами стали: Солодовников Николай (70кг), Урсаки Александр (115 кг) и Вьюн Владислав (+115 кг). Второе место у Черкова Артёма (+ 115 кг), третьи – у Цыбульняка Максима (85 кг) и Фоменко Данила (85 кг).

В чемпионате Украины до 21 года у нас 5 медалей.

Чемпионы: Солодовников Николай (77 кг), Крупский Егор (85 кг) и первое командное место (Крупский , Цыбульняк, Урсаки, Безхутрый). Второе место у Урсаки Александра (115 кг), третье – за Фоменко Данилом (77 кг).

Среди молодежи до 23 лет сумчане взяли 3 медали.

Чемпионом стал Солодовников Николай (77 кг), вторые места у Цыбульняка Максима (77 кг) и Урсаки Александра (115 кг).

Среди взрослых сумчане взяли 6 медалей.

Чемпионом (уже трехкратным!) стал Цыбульняк Максим (77 кг), вторые места заняли Фоменко Данил (77 кг) и Урсаки Александр (115 кг). Броза у Солодовникова Николая (77 кг)и Вьюна Владислава (+115 кг). Команда (Урсаки, Вьюн, Черков, Гринченко)заняла второе общекомандное место.

Главный тренер - Хекало Сергей Михайлович.