Сумские сумоисты отличились на двух турнирах в Луцке

В «Кубке Любарта» принимали участие около 300 участников из 5 стран. Сборная Сумской области, представленная воспитанниками клуба «Чемпион», завоевала 6 медалей.
Чемпионами стали: Солодовников Николай (70кг), Урсаки Александр (115 кг) и Вьюн Владислав (+115 кг). Второе место у Черкова Артёма (+ 115 кг), третьи – у Цыбульняка Максима (85 кг) и Фоменко Данила (85 кг).
В чемпионате Украины до 21 года у нас 5 медалей.
Чемпионы: Солодовников Николай (77 кг), Крупский Егор (85 кг) и первое командное место (Крупский , Цыбульняк, Урсаки, Безхутрый). Второе место у Урсаки Александра (115 кг), третье – за Фоменко Данилом (77 кг).
Среди молодежи до 23 лет сумчане взяли 3 медали.
Чемпионом стал Солодовников Николай (77 кг), вторые места у Цыбульняка Максима (77 кг) и Урсаки Александра (115 кг).
Среди взрослых сумчане взяли 6 медалей.
Чемпионом (уже трехкратным!) стал Цыбульняк Максим (77 кг), вторые места заняли Фоменко Данил (77 кг) и Урсаки Александр (115 кг). Броза у Солодовникова Николая (77 кг)и Вьюна Владислава (+115 кг). Команда (Урсаки, Вьюн, Черков, Гринченко)заняла второе общекомандное место.
Главный тренер - Хекало Сергей Михайлович.
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