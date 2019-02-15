На Сумщине школьник распылил газовый баллончик в классе: шестеро пострадавших В Конотопе шестеро школьников обратились к врачам из-за распыления в помещении школы одним из старшеклассников содержания газового баллончика.

Сообщение о том, что в одном из помещений учебного заведения распылено неизвестное газообразное вещество, в дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило 27 февраля, около 16:00, от директора. Он также сообщил, что для обеспечения безопасности учеников уроки временно приостановлены, а дети выведены на улицу.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения.

Работники полиции опросили школьников и педагогов, и посмотрели записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как один из старшеклассников распыляет содержимое газового баллончика.

Парня нашли и опросили. Он пояснил, что иногда носит при себе газовый баллончик для самозащиты, поскольку посещает дополнительные занятия у репетиторов и часто возвращается домой затемно. А сегодня просто забыл его выложить дома. Он уверяет: кнопку нажал случайно, и нанести вред или сорвать уроки не хотел.

И все же к врачам за помощью с раздражением слизистых оболочек глаз и подозрением на отравление газом обратилось шестеро детей. Медики им предоставили всю необходимую помощь, после чего дети вернулись домой, - госпитализация никому из них не понадобилась.

Сейчас помещение учебного заведения проветрено, посторонний запах выветрился, и учебное заведение продолжает свою работу в штатном режиме, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.