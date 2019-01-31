«Ощадбанк» інформує сумчан-субсидіантів щодо монетизації Інформація щодо отримання субсидій у грошовій формі. Для клієнтів, яким субсидії було призначено до 31 грудня 2018 року.

Клієнти всіх категорій, яким субсидію було призначено до 31 грудня 2018 року, отримуватимуть субсидію у грошовій формі з березня 2019 року. Рахунки за комунальні послуги надходитимуть в повному обсязі без урахування субсидії, і субсидіант має самостійно і своєчасно оплачувати їх, використовуючи отримані кошти. Кошти, які в нього залишаться після отримання субсидії та оплати комунальних послуг (заощаджені за рахунок економного споживання послуг), він зможе витрачати на власний розсуд.

Для субсидіантів, які не є пенсіонерами

Для зручності всім субсидіантам, які не є пенсіонерами, необхідно перед відвідуванням банку ПРОЙТИ РЕЄСТРАЦІЮ на офіційному сайті https://www.oschadbank.ua/ua/ або в Контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України). Це дасть субсидіанту змогу самостійно обрати найближче відділення, зручний час та дату для отримання субсидії без черг.

Отримати субсидію ця категорія субсидіантів зможе з 12 числа кожного місяця грошовим переказом через систему «Швидка копійка» Ощадбанку або на поточні рахунки, відкриті в Ощадбанку. Для отримання потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код.

При цьому якщо субсидіант, який не є пенсіонером, вже має поточний рахунок в Ощадбанку, то субсидію автоматично буде зараховано саме на цей рахунок, і Ощадбанк надішле SMS про її надходження (за умови активованої послуги SMS-банкінгу).

Якщо субсидіант не має поточного рахунку в Ощадбанку, Міністерство соціальної політики надішле адресне повідомлення про суму призначеної субсидії та механізм її виплати через Ощадбанк. При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів «Швидка копійка» субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок. Це дасть змогу при зарахуванні подальших субсидій отримувати від Ощадбанку SMS про надходження субсидії (за умови активованої послуги SMS-банкінгу). Не потрібно буде кожного разу відвідувати відділення для отримання субсидії – вона буде автоматично зараховуватись банком на картку; отримуючи субсидію на картку, клієнт матиме змогу знімати кошти в будь-якому банкоматі, а також зручно та своєчасно оплачувати комунальні послуги в мобільному або інтернет-банкінгу «Ощад 24/7».

Для субсидіантів – пенсіонерів

Зазначаємо, що субсидіантам – пенсіонерам НЕ ПОТРІБНО додатково реєструватись для отримання субсидії. Пенсіонери-субсидіанти отримають субсидію одночасно з пенсією через Укрпошту або на свій банківський пенсійний рахунок (в Ощадбанку чи іншому банку, в якому вони зазвичай отримують пенсію).

Довідково:

Щодо інформації з будь-яких питань, пов’язаних із призначенням субсидії, субсидіантам слід звертатись до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, телефонувати на урядову «гарячу лінію» (1545) або подавати звернення на сайті урядового контактного центру www.ukc.gov.ua.

Щодо інформації про спожиті послуги, нараховані суми, розмір заборгованості/переплати субсидіанти можуть звертатись до постачальників комунальних послуг.

Щодо реєстрації для відвідування відділення та механізму отримання виплат потрібно звертатись до Контакт-центру Ощадбанку, тел.: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України), повідомляє прес-служба Ощадбанку.