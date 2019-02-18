На Сумщине мошенники опробовали новый вид мошенничества

Жертвой таких аферистов стала 30-летняя жительница Шостки. На мобильный телефон женщины поступило смс-сообщение от оператора мобильной связи. В письме женщине предлагалось перейти по гиперссылке приложения одного из мобильных операторов, что она и сделала. Просмотрев изложенную там информацию, она вышла из приложения, а через несколько минут ей поступило сообщение от оператора, что ей подключена бонусная услуга.
Следующим сообщением от оператора стала информация о пополнении счета ее мобильного на сумму более 100 гривен. А уже через некоторое время после этого сим-карта телефона гражданки перестала работать. Лишь на следующий день женщина обратилась в сервисный центр, где ей рассказали, что подобные сообщения приходят от мошенников.
Заподозрив неладное, жительница Шостки обратилась в банк, ведь ее платежный документ был «привязан» к этому номеру, а там выяснилось, что с ее банковской карты было снято 42 000 гривен.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски мошенников.
Правоохранители снова напоминают гражданам несколько простых правил, соблюдение которых позволит избежать мошеннической ловушки в случае подобных звонков или сообщений, и сохранить собственные средства.
1. Никому и никогда не сообщайте индивидуальный ПИН-код своей банковской карты и cvv-код, находящийся на обратной ее стороне.
2. В случае поступления якобы из банка электронных писем или звонков с запросами о личной информации, не отвечайте на них, а лучше сами перезвоните на официальный номер call-центра вашего финучреждения, и выясните ситуацию.
3. Получив сомнительную информацию в смс-сообщении, не переходите по предлагаемым ссылкам, а обратитесь в сервисный центр своего мобильного оператора.
3. В случае потери или блокировки телефонной сим-карты, к которой «привязана» ваша банковская карта, прежде всего необходимо лично обратиться в банк с заявкой о блокировании платежного документа.
4. И помните: работник банка никогда не будет звонить вам с закрытого номера. Если вас просят прислать пароль или другие карточные данные, ни при каких обстоятельствах не следует этого делать. Прежде необходимо срочно обратиться на «горячую» телефонную линию банка, и выяснить у оператора всю информацию по вашему счету. Таким образом вы лишний раз убедитесь в том, что с вашим платежным документом все в порядке, а сами вы только избежали коварной мошеннической ловушки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Один пытался за 7000 гривен приобрести двигатель, другой - за 2000 гривен заказал наушники....
Жертвами аферистов стали 74-летний дедушка, которому неизвестный «помог» разблокировать карту, и 40-летний мужчина, который пытался через Интернет приобрести топливо....
Полиция начала розыск преступников, которые хитростью заставили двух женщин из Ахтырского и Середина-Будского районов предоставить им конфиденциальную информацию и в...
Пытаясь приобрести через Интернет детскую коляску, жительница Шостки перечислил 3200 гривен предоплаты. Однако вместо ожидаемого детского транспорта в адресованной ей...
Женщина, пытаясь приобрести через сайт «ОLX» детский стульчик для кормления, была обманутая мошенниками....