Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14244

На Сумщине мошенники опробовали новый вид мошенничества

В последнее время набирает обороты мошенничество с блокировкой телефонных sim-карт, которые «привязаны» к банковским карточкам граждан. Злоумышленники создают дубликат «симки», заблокировав оригинал, и получают беспрепятственный доступ к чужому счету.

Жертвой таких аферистов стала 30-летняя жительница Шостки. На мобильный телефон женщины поступило смс-сообщение от оператора мобильной связи. В письме женщине предлагалось перейти по гиперссылке приложения одного из мобильных операторов, что она и сделала. Просмотрев изложенную там информацию, она вышла из приложения, а через несколько минут ей поступило сообщение от оператора, что ей подключена бонусная услуга.

Следующим сообщением от оператора стала информация о пополнении счета ее мобильного на сумму более 100 гривен. А уже через некоторое время после этого сим-карта телефона гражданки перестала работать. Лишь на следующий день женщина обратилась в сервисный центр, где ей рассказали, что подобные сообщения приходят от мошенников.

Заподозрив неладное, жительница Шостки обратилась в банк, ведь ее платежный документ был «привязан» к этому номеру, а там выяснилось, что с ее банковской карты было снято 42 000 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски мошенников.

Правоохранители снова напоминают гражданам несколько простых правил, соблюдение которых позволит избежать мошеннической ловушки в случае подобных звонков или сообщений, и сохранить собственные средства.

1. Никому и никогда не сообщайте индивидуальный ПИН-код своей банковской карты и cvv-код, находящийся на обратной ее стороне.

2. В случае поступления якобы из банка электронных писем или звонков с запросами о личной информации, не отвечайте на них, а лучше сами перезвоните на официальный номер call-центра вашего финучреждения, и выясните ситуацию.

3. Получив сомнительную информацию в смс-сообщении, не переходите по предлагаемым ссылкам, а обратитесь в сервисный центр своего мобильного оператора.

3. В случае потери или блокировки телефонной сим-карты, к которой «привязана» ваша банковская карта, прежде всего необходимо лично обратиться в банк с заявкой о блокировании платежного документа.

4. И помните: работник банка никогда не будет звонить вам с закрытого номера. Если вас просят прислать пароль или другие карточные данные, ни при каких обстоятельствах не следует этого делать. Прежде необходимо срочно обратиться на «горячую» телефонную линию банка, и выяснить у оператора всю информацию по вашему счету. Таким образом вы лишний раз убедитесь в том, что с вашим платежным документом все в порядке, а сами вы только избежали коварной мошеннической ловушки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

25.02.2019 15:23

Фейковые продавцы обманули двух жителей Глуховщины

Один пытался за 7000 гривен приобрести двигатель, другой - за 2000 гривен заказал наушники....

25.02.2019 10:30

Двое жителей Сумщины попали в мошенническую ловушку

Жертвами аферистов стали 74-летний дедушка, которому неизвестный «помог» разблокировать карту, и 40-летний мужчина, который пытался через Интернет приобрести топливо....

21.02.2019 16:30

На Сумщине фейковые банкиры продолжают обманывать людей

Полиция начала розыск преступников, которые хитростью заставили двух женщин из Ахтырского и Середина-Будского районов предоставить им конфиденциальную информацию и в...

21.02.2019 15:34

В Шостке беременная женщина стала жертвой Интернет-мошенников

Пытаясь приобрести через Интернет детскую коляску, жительница Шостки перечислил 3200 гривен предоплаты. Однако вместо ожидаемого детского транспорта в адресованной ей...

21.02.2019 13:51

Роменчанка попалась на крючок интернет-мошенников

Женщина, пытаясь приобрести через сайт «ОLX» детский стульчик для кормления, была обманутая мошенниками....

Новости

Харьковское ДТП, в котором погиб сумчанин: двум виновным дали по 10 лет
26.02.2019 16:42
На Сумщине за три года планируют осуществить почти 700 инфраструктурных проектов
Сегодня 15:32
На Сумщине мошенники опробовали новый вид мошенничества
Сегодня 15:14
В Сумах впервые провели уникальную операцию
Сегодня 15:04
В Сумах фрезеровщик получил тяжелую травму глаза
Сегодня 14:55
Прокуратура оспаривает двухмиллионный контракт Сумского облсовета
Сегодня 14:39
У Сумах вшанували пам'ять видатного польського письменника та публіциста ХХ століття
Сегодня 14:27
Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий на Сумщине
Сегодня 13:59
На Сумщине потребители природного газа получат квитанции с перерасчетом
Сегодня 13:38
Пьяный сумчанин попал под колеса легковушки
Сегодня 13:33
Сумские волейболисты примут «Фаворит»
Сегодня 13:09
«Ощадбанк» інформує сумчан-субсидіантів щодо монетизації
Сегодня 12:59
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.