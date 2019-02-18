На Сумщине мошенники опробовали новый вид мошенничества В последнее время набирает обороты мошенничество с блокировкой телефонных sim-карт, которые «привязаны» к банковским карточкам граждан. Злоумышленники создают дубликат «симки», заблокировав оригинал, и получают беспрепятственный доступ к чужому счету.

Жертвой таких аферистов стала 30-летняя жительница Шостки. На мобильный телефон женщины поступило смс-сообщение от оператора мобильной связи. В письме женщине предлагалось перейти по гиперссылке приложения одного из мобильных операторов, что она и сделала. Просмотрев изложенную там информацию, она вышла из приложения, а через несколько минут ей поступило сообщение от оператора, что ей подключена бонусная услуга.

Следующим сообщением от оператора стала информация о пополнении счета ее мобильного на сумму более 100 гривен. А уже через некоторое время после этого сим-карта телефона гражданки перестала работать. Лишь на следующий день женщина обратилась в сервисный центр, где ей рассказали, что подобные сообщения приходят от мошенников.

Заподозрив неладное, жительница Шостки обратилась в банк, ведь ее платежный документ был «привязан» к этому номеру, а там выяснилось, что с ее банковской карты было снято 42 000 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски мошенников.

Правоохранители снова напоминают гражданам несколько простых правил, соблюдение которых позволит избежать мошеннической ловушки в случае подобных звонков или сообщений, и сохранить собственные средства.

1. Никому и никогда не сообщайте индивидуальный ПИН-код своей банковской карты и cvv-код, находящийся на обратной ее стороне.

2. В случае поступления якобы из банка электронных писем или звонков с запросами о личной информации, не отвечайте на них, а лучше сами перезвоните на официальный номер call-центра вашего финучреждения, и выясните ситуацию.

3. Получив сомнительную информацию в смс-сообщении, не переходите по предлагаемым ссылкам, а обратитесь в сервисный центр своего мобильного оператора.

3. В случае потери или блокировки телефонной сим-карты, к которой «привязана» ваша банковская карта, прежде всего необходимо лично обратиться в банк с заявкой о блокировании платежного документа.

4. И помните: работник банка никогда не будет звонить вам с закрытого номера. Если вас просят прислать пароль или другие карточные данные, ни при каких обстоятельствах не следует этого делать. Прежде необходимо срочно обратиться на «горячую» телефонную линию банка, и выяснить у оператора всю информацию по вашему счету. Таким образом вы лишний раз убедитесь в том, что с вашим платежным документом все в порядке, а сами вы только избежали коварной мошеннической ловушки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.