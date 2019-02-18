Музей тоталитаризма пополнится экспонатами из Конотопа 28 февраля на сессии Конотопского горсовета большинством голосов депутаты передали в общую собственность территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области демонтированные в Конотопе памятники С. Радченко, И. Радченко, С. Кирову и В. Ленину.

Они станут экспонатами Музея монументального искусства тоталитарной эпохи в Государственном историко-культурном заповеднике г. Путивль.