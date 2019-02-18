Музей тоталитаризма пополнится экспонатами из Конотопа

Они станут экспонатами Музея монументального искусства тоталитарной эпохи в Государственном историко-культурном заповеднике г. Путивль.
28 февраля в Конотопе прошла сессия горсовета....
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В Конотопе шестеро школьников обратились к врачам из-за распыления в помещении школы одним из старшеклассников содержания газового баллончика....
На 81-ом году ушел из жизни почетный гражданин Конотопа Владислав Черниенко....
Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний местный человек. Он не только избил своего приятеля и ограбил, но и оставил того без...