Еще девять громад Cумщины получат современные ЦПАУ Программа «U-LEAD с Европой» публично объявила результаты третьего раунда отбора участников Фазы внедрения программы «U-LEAD с Европой» в части создания / модернизации центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

К уже отобранным 10 громадам из Сумской области присоединятся новых 9 громад, ЦПАУ которых в рамках реализации Программы U-LEAD будут модернизированы до европейского уровня. Это Белопольская, Бурынская, Дубовязовская, Кириковская, Камышанская, Чернетчинская ОТГ, города Конотоп, Лебедин, Ахтырка.

Конкретные виды помощи и ее объемы будут определены совместно Программой и громадой, с учетом методологических подходов Программы в надлежащее функционирование ЦПАУ и по результатам визитов в каждой общины в апреле 2019 года вместе с экспертами Сумского центра развития местного самоуправления.