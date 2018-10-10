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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49290

Еще девять громад Cумщины получат современные ЦПАУ

Программа «U-LEAD с Европой» публично объявила результаты третьего раунда отбора участников Фазы внедрения программы «U-LEAD с Европой» в части создания / модернизации центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

К уже отобранным 10 громадам  из Сумской области присоединятся новых 9 громад, ЦПАУ которых в рамках реализации Программы U-LEAD будут модернизированы до европейского уровня. Это Белопольская, Бурынская, Дубовязовская, Кириковская, Камышанская, Чернетчинская ОТГ, города Конотоп, Лебедин, Ахтырка.

Конкретные виды помощи и ее объемы будут определены совместно Программой и громадой, с учетом методологических подходов Программы в надлежащее функционирование ЦПАУ и по результатам визитов в каждой общины в апреле 2019 года вместе с экспертами Сумского центра развития местного самоуправления.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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