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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:01640

Депутат Сумского облсовета пятый раз не явился в суд по пьяной езде

Сегодня, 1 марта, должно было состояться заседание суда по делу о вождении в нетрезвом состоянии главы фракции партии ВО «Батькивщина»в Сумском облсовете Владимира Поцелуева.

В суд поступило от него ходатайство, в котором указано о продлении его лечения со вчерашнего дня, 28 февраля, по настоящее время, пишет sumy.today.

Напомним: ходатайство о переносе судебного заседания в связи с лечением Поцелуева уже поступали во время двух предыдущих заседаний.

Во время заседания судья сообщила, что суд подавал запрос в больницу для подтверждения пребывания Владимира Поцелуева на стационарном лечении. В больнице подтвердили лишь, что подозреваемый находился на лечении с 20 по 22 февраля.

Также ходатайство поступило и от защитника Поцелуева. Он просил отложить заседание в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела. С предыдущим адвокатом Владимир Поцелуев договор разорвал. После технического перерыва, который суд предоставил для ознакомления с материалами, защита ходатайствовала рассмотрение отложить, потому что у его клиента уважительные причины неявки. По его словам, подозреваемый просил суд не рассматривать дело без него, потому что хочет дать объяснения лично. Следующее судебное заседание отложили до 16 часов 20 марта с установлением срока подачи доказательств до 19 марта.

Напомним: депутата остановили ночью 27 декабря на его Toyota Land Cruiser. Тогда в его крови нашли более 1 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает норму. Срок привлечения к административной ответственности за управление в нетрезвом - 3 месяца с момента составления протокола. Поэтому, для Владимира Поцелуева он заканчивается меньше чем за месяц.

Право Владимир Поцелуев Пьяный за рулем

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