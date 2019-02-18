В Шостке решили не повышать стоимость проезда в маршрутках с 4 до 5 грн

Напомним, пассажироперевозчики инициировали повышение стоимости проезда в маршрутках с 4 грн. до 5 грн. Необходимость увеличения тарифа они объясняют повышением уровня минимальной зарплаты, ГСМ… Были подготовлены соответствующие расчеты, прошли общественные слушания.
Как сообщила на заседании исполкома начальник управления экономики Дарья Гребенюк, в Сумах стоимость проезда в маршрутках составляет 5 грн., в Конотопе – 5,50 грн., Лебедине – 5 грн., Ромнах – 5 грн., Белополье – 5 грн., Ахтырке – 6 грн.
Городской голова предложил отложить утверждение нового тарифа, чтобы «не напрягать людей»… «Ми попросимо перевізників наших потерпіти. Шокувати людей неможливо», – сказал Николай Нога. Его мнение было поддержано.
Возможно, вопрос о повышении стоимости проезда в маршрутках будет вынесен на рассмотрение следующего заседания исполкома городского совета, которое состоится примерно через месяц, пишет Шостка.info.
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