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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04209

В Шостке решили не повышать стоимость проезда в маршрутках с 4 до 5 грн

На заседании исполкома городского совета, которое состоялось сегодня, 1 марта, мэр Николай Нога снял с рассмотрения вопрос о тарифе на проезд в маршрутках.

Напомним, пассажироперевозчики инициировали повышение стоимости проезда в маршрутках с 4 грн. до 5 грн. Необходимость увеличения тарифа они объясняют повышением уровня минимальной зарплаты, ГСМ… Были подготовлены соответствующие расчеты, прошли общественные слушания.

Как сообщила на заседании исполкома начальник управления экономики Дарья Гребенюк, в Сумах стоимость проезда в маршрутках составляет 5 грн., в Конотопе – 5,50 грн., Лебедине – 5 грн., Ромнах – 5 грн., Белополье – 5 грн., Ахтырке – 6 грн.

Городской голова предложил отложить утверждение нового тарифа, чтобы «не напрягать людей»… «Ми попросимо перевізників наших потерпіти. Шокувати людей неможливо», – сказал Николай Нога. Его мнение было поддержано.

Возможно, вопрос о повышении стоимости проезда в маршрутках будет вынесен на рассмотрение следующего заседания исполкома городского совета, которое состоится примерно через месяц, пишет Шостка.info.

Экономика Повышение тарифов Стоимость проезда Тарифы Шостка

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