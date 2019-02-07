В Сумах уменьшилось число заболевших ОРВИ

- На прошлой неделе в г. Сумы зарегистрировано 1864 случаев заболевания гриппом и ОРВИ (на предыдущей неделе 1945), - доложила она. – Среди заболевших 73,9% - дети. Показатель превышает среднегодовой на 3,2 %, это является низким уровнем заболеваемости.
Введены карантинные мероприятия в образовательных учреждениях Глуховского района....
О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в городе рассказала сегодня, 25 февраля, на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения...
О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в городе рассказала сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения...
О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в городе рассказала сегодня, 11 февраля, на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения...
Самая высокая интенсивность эпидемического процесса ОРВИ среди детей в возрастной группе от 15 до 17 лет....