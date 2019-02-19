Сумчанка сдала копам нарколабораторию

Патрульные получили сообщение о гражданах, которые вероятно изготавливают наркотическое вещество в одной из квартир многоэтажки на улице Интернационалистов, ведь рядом с квартирой ощущается резкий запах ацетона.
Патрульные полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Именно в это время из квартиры вышли двое граждан, которые имели при себе дорожную сумку. Общаясь со стражами порядка, 34-и 38-летний мужчины нервничали и путались в показаниях. Также резкий запах ощущался из сумки, которую они вынесли. Как потом выяснилось, в ней находились две кастрюли с неизвестным веществом, вероятно наркотического происхождения, и использованные шприцы с неизвестным веществом.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия.
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