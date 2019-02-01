На Сумщине будут судить грабителей, которые обнесли дом знакомого Роменской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Роменского района и 33-летнего жителя г. Ромны, которые ограбили своего товарища.

«Происшествие случилось 14 января 2019 года около 23.00 в Роменском районе. Обвиняемые, которые до этого неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, пришли в гости к своему знакомому. Через некоторое время между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Доказав пострадавшему свое преимущество, мужчины забрали из дома телевизор и другие ценные вещи. Похищенное сложили на санки, которые нашли во дворе, и исчезли в неизвестном направлении», - рассказала прокурор Роменской местной прокуратуры Светлана Думал.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Приговор они ждут под домашним арестом. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.