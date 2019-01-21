В Сумах задержали начальника райотдела полиции Сегодня, 4 марта, после проведения обысков в Сумском райотделе полиции был задержан его начальник Андрей Сердюк и еще несколько человек.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на свои источники. Информацию подтвердил начальник областной полиции Николай Лушпиенко, однако в связи с чем именно задержали полицейских не сообщил. Неофициальные источники сообщают об уголовном производстве по факту систематических вымогательств.