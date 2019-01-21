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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:19795

В Сумах задержали начальника райотдела полиции

Сегодня, 4 марта, после проведения обысков в Сумском райотделе полиции был задержан его начальник Андрей Сердюк и еще несколько человек.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на свои источники. Информацию подтвердил начальник областной полиции Николай Лушпиенко, однако в связи с чем именно задержали полицейских не сообщил.

Неофициальные источники сообщают об уголовном производстве по факту систематических вымогательств.

Право Андрей Сердюк Задержание Полиция

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