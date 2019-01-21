В Сумах задержали начальника райотдела полиции

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на свои источники. Информацию подтвердил начальник областной полиции Николай Лушпиенко, однако в связи с чем именно задержали полицейских не сообщил.
Неофициальные источники сообщают об уголовном производстве по факту систематических вымогательств.
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