Сумская лучница отличилась на «Киевской весне»

Сумчанка Вероника Литовцева, заняв в квалификации третье место, затем в олимпийском раунде настреляла на «серебро». Еще один сумской лучник Виктор Рубан выбыл на стадии ¼ финала.
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