Сумская лучница отличилась на «Киевской весне» На выходных в столице проходил традиционный турнир по стрельбе из лука «Киевская весна».

Сумчанка Вероника Литовцева, заняв в квалификации третье место, затем в олимпийском раунде настреляла на «серебро». Еще один сумской лучник Виктор Рубан выбыл на стадии ¼ финала.