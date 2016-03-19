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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:2012

Сумським ресторанам пропонують провести «Вечерю при свічках заради планети»

Власників та адміністраторів закладів харчування ресторанного типу у місті Суми запрошу.nm приєднатися до #Година_Землі_2019 - міжнародної кампанії, під час якої люди та організації по всьому світі символічно вимикають освітлення та електроприлади на одну годину, щоб об’єднатися та показати готовність до дій заради майбутнього планети.

Цьогорічна Акція відбудеться 30 березня. Тема кампанії – Connect2Earth (“Злови зв'язок з Землею”) – підкреслює, що людству потрібно відновити втрачений контакт із планетою.

У рамках Години Землі пропонуємо Вам та вашому закладу долучитися до акції «Вечеря при свічках заради Планети». Її організатором виступає «Агенція промоції «Суми» за підтримки Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.

Під час акції її Учасники мають вимкнути світло у закладі на одну годину (20:30-21:30) та забезпечити освітлення приміщень за допомогою свічок.

Якщо ваш заклад долучиться до участі в акції, то:

- ви станете частиною наймасштабнішої світової кампанії на захист Землі;

- отримаєте подяку за участь від КУ «Агенція промоції «Суми» СМР та Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради;

- про «Вечерю при свічках заради Планети» у вашому закладі дізнається не тільки наше місто, а й цілий світ. Тож, гадаємо, вільних столиків на вечір у закладі не залишиться.

Щоб долучитись до Акції, надсилайте свої заявки із зазначенням контактних даних (назва закладу, адреса, телефон для зворотного зв’язку) на електронну пошту: agencypromotion.media@gmail.com

Довідки за телефоном: (0542) 67-98-39.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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