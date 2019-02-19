Сумских таможенников подловили на контрабанде из РФ

Оперативники спецслужбы установили, что работники Сумской таможни Государственной фискальной службы наладили механизм незаконной переправки в Украину товаров широкого потребления, а также табачных изделий. Контрабандную продукцию дельцы доставляли железнодорожным транспортом международного сообщения.
Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители изъяли на таможенном посту «Конотоп» в одном из поездов очередную партию «груза», скрытого в конструктивных полостях вагонов. Обнаруженные предметы направлены на экспертизу.
По предварительным выводам сумма выявленного контрабандного товара составляет почти 3 миллиона гривен.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, в том числе должностных лиц ГФС, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киев, под процессуальным руководством военной прокуратуры, сообщает пресс-группа СБУ.
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