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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38152

Сумских таможенников подловили на контрабанде из РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабандное перемещение товаров из РФ на территорию нашего государства.

Оперативники спецслужбы установили, что работники Сумской таможни Государственной фискальной службы наладили механизм незаконной переправки в Украину товаров широкого потребления, а также табачных изделий. Контрабандную продукцию дельцы доставляли железнодорожным транспортом международного сообщения.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители изъяли на таможенном посту «Конотоп» в одном из поездов очередную партию «груза», скрытого в конструктивных полостях вагонов. Обнаруженные предметы направлены на экспертизу.

По предварительным выводам сумма выявленного контрабандного товара составляет почти 3 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, в том числе должностных лиц ГФС, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киев, под процессуальным руководством военной прокуратуры, сообщает пресс-группа СБУ.

Право Контрабанда СБУ Таможня

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