Профессор СумГУ призвал ректора Васильева быть мужиком и уйти в отставку Профессор СумГУ Сергей Ильяшенко продолжает раскрывать подноготную отношений внутри вуза.

Очередное обращение к ректору СумГУ Анатолию Васильеву он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Об академической добродетель и не только. Часть 4.

(Как профессор профессору)

Уже длительное время продолжается эпопея по поводу разработки коллективом «молодых ученых» УНИ ФЭМ им. Олега Балацкого (СумГУ) и др. «Стратегии развития г. Сумы». Она оказалась миксом из фрагментов соответствующих программ других городов Украины, а также «аналитики и выводов» авторов, которые никак не стыкуются с существующими реалиями города и свидетельствуют о том, что авторы взялись за явно непосильную им работу. Говоря просто - Заказчику подсунули набор текстов, который имеет такое же отношение к Стратегии г. Сумы, как авторы этого «эпохального» труда к таким понятим как честь, совесть, порядочность и тому подобное.

Уже всем все стало понятно, однако соответствующие инстанции, которые должны отреагировать на опубликованную информацию, упорно отмалчиваются.

В связи с изложенным у меня возникли несколько вопросов к ректору СумГУ Васильеву А.В., которые я (как и раньше) задаю публично, так как не хочу, чтобы меня обвинили в «неправильной расстановке акцентов».

1. Анатолий Васильевич, уже совершенно ясно, что Вас не волнует катастрофическое падение репутации СумГУ, особенно УНИ ФЭМ им. Олега Балацкого, которым руководит Ваша дочь Васильева Т.А. Их попытки найти правдоподобное объяснение своим поступкам и сделать всех дураками выглядят просто смешно. Но Ваше молчание может свидетельствовать, что Вы все знаете и оправдываете. Я понимаю, что у Вас большой опыт в подобных делах и Вы считаете, что в очередной раз куда-то вступите, к кому примкнете, продемонстрируете преданность очередному Руководителю и Вам все простят. Возможно, но все имеет свой конец.

2. Ваши попытки переключить внимание на других уже не работают. Откровенная клевета, распространяемая публично непосредственно Вами и Вашими подчиненными, ложь, угрозы и т.п. действуют только на людей, которые Вас боятся, или же в доле. Выданный Вами сегодня Приказ по сфабрикованным обвинениям кафедры маркетинга и УИД в том, что в подчиненном Вам архиве СумГУ не все в порядке с дипломными работами прошлых лет, свидетельствует лишь о том, что Ваши подчиненные вышли на самих себя. Но об этом я подробно напишу отдельно в следующем обращении. Никакие внутренние Положения СумГУ, Приказы, Шаблоны и др. подобная макулатура, которую с Вашего благословения сейчас плодят во все возрастающих масштабах, никак не изменят мнение многих, что СумГУ из некогда демократического университета превращается в феодальную структуру для заработка ограниченного круга близких к Вам людей. И этот процесс начался с фактического поглощения УАБД и прихода на руководящие должности в СумГУ Ваших родственников.

3. Анатолий Васильевич, декларируемая Вами «Студенто-центричность» университета только красивые слова. На самом деле, университет стал бюрократо-центричным, количество бюрократических структур уже просто неприлично. Вполне понятно, что руководители этих департаментов, отделов и т.д. по положению СумГУ входящих в различные Советы и зависимы от Вас лично. Они проголосуют за любое Ваше предложение, тем самым создав иллюзию «коллективного решения». Поэтому грош цена всем этим «коллективным решениям», которыми Вы прикрываетесь, в т.ч. в вопросах «академической добродетели», «качества учебного процесса» и др.

4. Об УНИ ФЭМ. Конечно, право решать должен ли он и дальше носить имя Олега Балацкого принадлежит уважаемой жене и детям. Однако так опускать его, как это сделали упомянутые в п. 1 люди нельзя. Светлое имя человека, который вместе с учениками создал ФЭМ, Ваши родственники и приближенные к Вам лица своими действиями фактически бессовестно порочат. Олег Федорович такого не заслуживает.

5. Анатолий Васильевич, будьте наконец мужиком. Пойдите добровольно в отставку, не валите окончательно имидж УНИ ФЭМ и СумГУ в целом», - написал профессор.

Напомним: хваленная стратегия развития города, заказанная СумГУ, которая стоила бюджету около 800 тыс. грн, оказалась компиляцией чуть ли не курсовых работ и рефератов, а также пестрит многочисленными ошибками и несуразностями. За нее, впрочем, проголосовали депутаты на сессии, как и чиновники мэрии, не читая…