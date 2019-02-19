В Сумах пройдет чемпионат области по волейболу среди женщин

В турнире, который пройдет в спортзале Областной ДЮСШ (ул. 20 лет Победы, 9А), примут участие 6 команд из Сум, Харькова, Полтавщины и сборная области. Начало в 9.00. вход свободный.
В спортивном комплексе стадиона «Авангард» состоялись соревнования по волейболу среди команд предприятий и организаций Сум....
Сегодня, 2 марта, в Сумах прошла повторная игра чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги между «ШВСМ-СумДУ» и лубенским «Фаворитом»....
Сегодня, 1 марта, в Сумах прошла игра чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги....
26-28 февраля в Сумах прошли финальные игры ХХV областная спартакиада среди высших учебных заведений I-II аккредитации по волейболу среди юношей....
1-2 марта в Сумах пройдут игры 13-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....