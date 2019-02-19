В Сумах пройдет чемпионат области по волейболу среди женщин 9 марта в Сумах пройдет открытый чемпионат Сумщины по волейболу среди женских команд.

В турнире, который пройдет в спортзале Областной ДЮСШ (ул. 20 лет Победы, 9А), примут участие 6 команд из Сум, Харькова, Полтавщины и сборная области. Начало в 9.00. вход свободный.