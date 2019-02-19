Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5974

В Сумах пройдет чемпионат области по волейболу среди женщин

9 марта в Сумах пройдет открытый чемпионат Сумщины по волейболу среди женских команд.

В турнире, который пройдет в спортзале Областной ДЮСШ (ул. 20 лет Победы, 9А), примут участие 6 команд из Сум, Харькова, Полтавщины и сборная области. Начало в 9.00. вход свободный.

Спорт Волейбол

По тематике

В Сумах соревновались волейболисты
Сегодня 09:55

В Сумах соревновались волейболисты

В спортивном комплексе стадиона «Авангард» состоялись соревнования по волейболу среди команд предприятий и организаций Сум....

Сумские волейболисты снова выиграли у «Фаворита»
02.03.2019 14:06

Сумские волейболисты снова выиграли у «Фаворита»

Сегодня, 2 марта, в Сумах прошла повторная игра чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги между «ШВСМ-СумДУ» и лубенским «Фаворитом»....

Сумские волейболисты уходят в отрыв
01.03.2019 20:28

Сумские волейболисты уходят в отрыв

Сегодня, 1 марта, в Сумах прошла игра чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги....

В Сумах играли студенты-волейболисты со всей области
01.03.2019 12:38

В Сумах играли студенты-волейболисты со всей области

26-28 февраля в Сумах прошли финальные игры ХХV областная спартакиада среди высших учебных заведений I-II аккредитации по волейболу среди юношей....

Сумские волейболисты примут «Фаворит»
28.02.2019 13:09

Сумские волейболисты примут «Фаворит»

1-2 марта в Сумах пройдут игры 13-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....

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Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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